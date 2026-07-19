Кіпер розповів, скільки людей загинули в Одесі за два тижні атак

Рятувальники намагаються реанімувати людину. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Від початку липня Одеса майже щодня перебуває під масованими атаками Росії. За останні два тижні місто пережило десятки комбінованих ударів дронами-камікадзе та ракетами різних типів. За цей час загинули близько 18 людей, ще 69 отримали поранення, серед них є діти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Безперервні повітряні тривоги

За словами Олега Кіпера, останні два тижні стали одними з найважчих для регіону від початку літа. За добу в Одесі нерідко лунає понад десять сигналів повітряної тривоги, а російські війська застосовують комбіновану тактику ударів.

"Менше десяти тривог на добу я не пам'ятаю за останні два тижні. Одеса перебуває під постійними обстрілами — це і БпЛА типу "Шахед", і ракети різних типів. За приблизно два тижні, на жаль, загинуло вже близько 18 людей. Ще 69 людей зазнали поранень, серед них є діти", — сказав Олег Кіпер.

Атаки тривають щодня

Лише за останні дві доби російські війська завдали кількох ударів по місту та області. Напередодні ракета РФ влучила у відпочинкову зону. Загинув 16-річний хлопець, ще 12 людей отримали поранення, серед них — дворічний хлопчик та 17-річна дівчина. За словами Олега Кіпера, спочатку були побоювання, що жертв може бути більше, однак після завершення обстеження території ці дані не підтвердилися.

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"Це була відпочинкова зона, парк, де люди просто відпочивали. Спочатку була інформація, що загиблих може бути більше. Після огляду місця події встановили, що загинув один 16-річний хлопець. Також постраждала дворічна дитина", — повідомив очільник ОВА.

Сьогодні, 19 липня, Росія знову завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина, пошкоджено автомобілі, а на місці влучання утворилася велика вирва.

Пляжі залишаються відкритими

Попри постійні атаки, в Одесі продовжують працювати офіційно відкриті пляжі. Олег Кіпер пояснив, що рішення про їх відкриття ухвалювали ще у 2023 році, щоб люди, які живуть в умовах постійного стресу, мали можливість відпочити та оздоровитися. За його словами, нині відкриті лише ті пляжі, які відповідають вимогам безпеки.

"Це пляжі, які обстежуються власниками, мають укриття і відповідають вимогам безпеки. Саме їх ми рекомендуємо для відпочинку. Натомість є місця, де таких умов немає. Прошу людей не ходити на ці пляжі, адже це ризик для життя", — наголосив Кіпер.

Загроза з Чорного моря

Очільник ОВА пояснив, що більшість російських засобів повітряного нападу заходять саме з акваторії Чорного моря. Через це прибережна зона фактично стає першою ділянкою, де працюють українські сили протиповітряної оборони. Він закликав мешканців і туристів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів.

"Із початку місяця по Одеському регіону ворог випустив понад 300 повітряних цілей. Бувають дні, коли їх 50-60 за добу. Тому дуже прошу всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги. Це зараз надзвичайно важливо", — підсумував Олег Кіпер.

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали гостей міста, чи вдається їм відпочивати в Одесі під час щоденних обстрілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє цивільних дістали поранення. Ворог повторно атакував місце, де рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу.