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Головна Одеса На Одещині через ракетний удар росіян загинув 16-річний хлопець

На Одещині через ракетний удар росіян загинув 16-річний хлопець

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 09:34
Ракетний удар РФ по Одеському району: загинувпідліток
Удар по Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Увечері 18 липня російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеському району. Внаслідок атаки загинув підліток, ще семеро людей дістали поранення, серед них і дворічна дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Поліцейський під час пошукових робіт
Пошукові роботи на місці влучання. Фото: ГУНП в Одеській області

Загинув підліток

За попередніми даними слідства, російські ракети влучили по об'єктах цивільної інфраструктури Одеського району. Жертвою атаки став 16-річний хлопець. Також поранення отримали дворічний хлопчик, четверо жінок віком 22, 25, 27 та 28 років, а також 27-річний і 40-річний чоловіки. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки

Унаслідок російського удару пошкоджень зазнали два приватні будинки, приміщення на території спортивно-розважального комплексу, а також вісім автомобілів. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею "порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей". 

Вирва в землі
Вирва в землі від влучання ракети. Фото: ГУНП в Одеській області

Атака по Одещині

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 18 липня Одеська область була головною ціллю комбінованої російської атаки — окупанти застосували сім ракет різних типів та 90 ударних і імітаційних безпілотників. Внаслідок обстрілів було пошкоджено промислову, енергетичну та житлову інфраструктуру, виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням в Одеському районі.

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Крім того, Новини.LIVE писали, що Росія також масовано атакувала портову інфраструктуру області: пошкодження зазнали склади, резервуари, будівлі та іноземне торговельне судно, одна людина загинула, ще троє членів екіпажу були поранені. Того ж дня під повторний удар потрапило місце, де рятувальники ліквідовували наслідки атаки.

Новини Одеси обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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