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Головна Одеса Перші кадри після удару по Одесі: діти дізналися про загибель мами

Перші кадри після удару по Одесі: діти дізналися про загибель мами

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 13:52
Загинула мати трьох дітей: перші хвилини після атаки по Одесі
Жінка обнімає дитину. Фото: ДСНС Одещини

Поліція оприлюднила відео перших хвилин після російського ракетного удару по Одесі в ніч на 17 липня. На кадрах правоохоронці надають допомогу трьом пораненим хлопчикам, які дорогою до укриття втратили матір.

Відео з'явилося в соцмережах: першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, передає Новини.LIVE.

Поліцейські прибули на місце

За його інформацією, патрульні одними з перших опинилися на місці російського удару. Разом із медиками та рятувальниками вони надавали допомогу пораненим і забезпечували роботу екстрених служб. Серед постраждалих були троє братів, які разом із мамою бігли до укриття під час повітряної тривоги. Діти отримали поранення, а їхня мати загинула внаслідок ракетного удару.

"Ми одними з перших прибули на місце влучання. Допомагали медикам і рятувальникам, перекривали рух. Зокрема, надавали домедичну допомогу трьом хлопчикам, які разом із мамою поспішали до укриття. На жаль, дорогою до нього життя їхньої мами обірвала ворожа ракета…", — написав Олексій Білошицький.

"Мами більше немає..."

На оприлюдненому відео чути, як поліцейські намагаються зупинити кровотечу пораненим дітям, заспокоюють їх та підтримують до приїзду швидкої допомоги. Найважчим моментом запису стали слова одного з синів, який повідомив своїм рідним, що їхня мама загинула.

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"Мами більше немає… Все. Мами немає…", — каже один із постраждалих дітей на відео.

"Не треба... не кажи так більше", — реагує менший хлопчик.

Олексій Білошицький наголосив, що цей запис є не просто кадрами з місця трагедії, а ще одним свідченням того, яку ціну українці щодня платять через російську агресію.

"Це історія про біль, який назавжди залишиться з нами. Діти не повинні прокидатися від вибухів. Діти не повинні бачити війну і не повинні втрачати своїх батьків через ворожі ракети", — зазначив він.

Перші кадри після удару по Одесі: дітям сказали про загибель мами - фото 1

Що відомо про атаку на Одесу

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 17 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення, серед них — двоє дітей. У місті були пошкоджені житлові будинки, цивільні автомобілі та інші об'єкти інфраструктури. Одним із загиблих стала жінка, яка разом із трьома синами намагалася дістатися укриття під час повітряної тривоги. Саме цим дітям поліцейські надавали домедичну допомогу в перші хвилини після російського удару.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє цивільних дістали поранення. Також загарбники повторно атакували місце, де рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу.

Крім того, росіяни ввечері у п'ятницю, 17 липня, теж атакували портову інфраструктуру Одеської області ракетою. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне судно і є постраждалі.

діти Новини Одеси ракетний удар обстріл Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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