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Главная Одесса Первые кадры после удара по Одессе: дети узнали о гибели мамы

Первые кадры после удара по Одессе: дети узнали о гибели мамы

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 13:52
Погибла мать троих детей: первые минуты после атаки на Одессу
Женщина обнимает ребенка. Фото: ГСЧС Одесской области

Полиция обнародовала видео первых минут после российского ракетного удара по Одессе в ночь на 17 июля. На кадрах правоохранители оказывают помощь трем раненым мальчикам, которые по дороге в укрытие потеряли мать.

Видео появилось в соцсетях: первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, передает Новини.LIVE.

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Полицейские прибыли на место

По его информации, патрульные одними из первых оказались на месте российского удара. Вместе с медиками и спасателями они оказывали помощь раненым и обеспечивали работу экстренных служб. Среди пострадавших были трое братьев, которые вместе с мамой бежали в укрытие во время воздушной тревоги. Дети получили ранения, а их мать погибла в результате ракетного удара.

"Мы одними из первых прибыли на место попадания. Помогали медикам и спасателям, перекрывали движение. В частности, оказывали домедицинскую помощь трём мальчикам, которые вместе с мамой спешили в укрытие. К сожалению, по дороге к нему жизнь их мамы оборвала вражеская ракета…", — написал Алексей Белошицкий.

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«Мамы больше нет...»

На обнародованном видео слышно, как полицейские пытаются остановить кровотечение у раненых детей, успокаивают их и поддерживают до приезда скорой помощи. Самым тяжелым моментом записи стали слова одного из сыновей, который сообщил своим родным, что их мама погибла.

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"Мамы больше нет… Все. Мамы нет…", — говорит один из пострадавших детей на видео.

"Не надо… не говори так больше", — реагирует младший мальчик.

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Алексей Белошицкий подчеркнул, что эта запись — не просто кадры с места трагедии, а еще одно свидетельство того, какую цену украинцы ежедневно платят из-за российской агрессии.

"Это история о боли, которая навсегда останется с нами. Дети не должны просыпаться от взрывов. Дети не должны видеть войну и не должны терять своих родителей из-за вражеских ракет", — отметил он.

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Что известно об атаке на Одессу

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли два человека, ещё восемь получили ранения, среди них — двое детей. В городе были повреждены жилые дома, гражданские автомобили и другие объекты инфраструктуры. Одной из погибших стала женщина, которая вместе с тремя сыновьями пыталась добраться до укрытия во время воздушной тревоги. Именно этим детям полицейские оказывали домедицинскую помощь в первые минуты после российского удара.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек, ещё трое гражданских получили ранения. Кроме того, захватчики повторно атаковали место, где спасатели ликвидировали последствия обстрела.

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Кроме того, вечером в пятницу, 17 июля, россияне также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ракетой. В результате обстрела повреждено гражданское судно, есть пострадавшие.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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