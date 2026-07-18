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Головна Одеса На Одещині через удар РФ пошкоджено судно та постраждав екіпаж

На Одещині через удар РФ пошкоджено судно та постраждав екіпаж

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 00:18
Обстріл Одеської області 17 липня - пошкоджено судно та постраждали 4 людини
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Росіяни ввечері у п'ятницю, 17 липня, атакували ракетою портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне судно та є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської ОВА.

Наслідки удару РФ по Одещині 17 липня

"Ввечері ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Пошкоджена надбудова судна з послідуючим загоранням", — написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що екіпаж з 17 людей вже евакуювали. Проте серед них є четверо постраждалих. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

"Черговий удар ворога, спрямований по мирним людям та цивільному судноплавству", — резюмував глава обласної військової адміністрації.

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Удар РФ по Одеській області 17 липня - пошкоджено судно
Пост Кіпера про атаку РФ. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни зранку 16 липня вчергове атакували Одесу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено навчальний заклад та будівлі поруч.

Також ми писали, що 15 липня Одеса теж опинилися під ударом РФ. Внаслідок атаки загинули троє людей, і ще троє зазнали поранень. У місті було зафіксовано пошкоджені будинки.

Одеська область обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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