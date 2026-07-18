Обстрел Одесской области 17 июля — повреждено судно, пострадали 4 человека

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесской области

Вечером в пятницу, 17 июля, россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела повреждено гражданское судно, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской ОВА.

Последствия удара РФ по Одесской области 17 июля

"Вечером враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Повреждена надстройка судна с последующим возгоранием", — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что экипаж из 17 человек уже эвакуирован. Однако среди них есть четверо пострадавших. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

"Очередной удар врага, нанесенный по мирным людям и гражданскому судоходству", — резюмировал глава областной военной администрации.

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Пост Кипера об атаке РФ. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, утром 16 июля россияне в очередной раз атаковали Одессу. В результате обстрела было повреждено учебное заведение и расположенные рядом здания.

Также мы писали, что 15 июля Одесса тоже оказалась под ударом РФ. В результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения. В городе были зафиксированы повреждения домов.