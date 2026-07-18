Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одещине из-за удара РФ повреждено судно и пострадал экипаж

На Одещине из-за удара РФ повреждено судно и пострадал экипаж

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 00:18
Обстрел Одесской области 17 июля — повреждено судно, пострадали 4 человека
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесской области

Вечером в пятницу, 17 июля, россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела повреждено гражданское судно, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской ОВА.

Последствия удара РФ по Одесской области 17 июля

"Вечером враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Повреждена надстройка судна с последующим возгоранием", — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что экипаж из 17 человек уже эвакуирован. Однако среди них есть четверо пострадавших. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

"Очередной удар врага, нанесенный по мирным людям и гражданскому судоходству", — резюмировал глава областной военной администрации.

Читайте также:
Удар РФ по Одеській області 17 липня - пошкоджено судно
Пост Кипера об атаке РФ. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, утром 16 июля россияне в очередной раз атаковали Одессу. В результате обстрела было повреждено учебное заведение и расположенные рядом здания.

Также мы писали, что 15 июля Одесса тоже оказалась под ударом РФ. В результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения. В городе были зафиксированы повреждения домов.

Одесская область обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации