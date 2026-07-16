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Главная Одесса Утренний удар по Одессе: фото последствий российской атаки

Утренний удар по Одессе: фото последствий российской атаки

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Дата публикации 16 июля 2026 12:51
Удар по Одессе 16 июля: повреждено учебное заведение
Последствия удара по учебному заведению. Фото: Новини.LIVE

Утром 16 июля российские войска в очередной раз атаковали Одессу. Во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв. В результате удара было повреждено учебное заведение, а также соседние здания. Информация о последствиях пока уточняется.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и зафиксировали разрушения после российского обстрела.

Утренняя атака

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 05:54. Перед этим Воздушные силы предупредили о баражирующем боеприпасе "Бандероль", который двигался из акватории Черного моря в сторону Одессы. Уже через несколько минут военные сообщили, что цель изменила направление на Черноморск, однако в 05:59 в Одессе раздался взрыв.

Наслідки атаки на Одесу
Окна заклеены пленкой. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара

В результате утренней атаки повреждена крыша учебного заведения и выбиты стекла в здании. Также известно, что пострадала территория одной из АЗС. Информация о раненых не поступала.

Обстріл Одеси 16 липня
Мусор в кабинете. Фото: Новини.LIVE
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Выбитое стекло. Фото: Новини.LIVE

На фасадах видны следы от осколков, выбитые стекла и поврежденные оконные рамы. Часть окон уже закрыли временной защитной пленкой.

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Повреждения в кабинете. Фото: Новини.LIVE
Удар по Одесі 16 липня
Коммунальник расчищает завалы. Фото: Новини.LIVE

В помещении учебного заведения выбиты окна, обрушился подвесной потолок, а пол засыпан осколками стекла, штукатуркой, документами и поврежденной мебелью. На лестнице также лежит разбитое стекло.

Фото наслідків російської атаки на Одесу
Последствия атаки на учебное заведение. Фото: Новини.LIVE
Удар по Одесі: фото наслідків
Стекло на лестнице. Фото: Новини.LIVE

Продолжается уборка

На месте работают коммунальщики и спасатели. Они убирают обломки, ветки и строительный мусор, расчищают тротуары и помогают ликвидировать последствия удара внутри поврежденных зданий.

Наслідки атаки на Одесу
Коммунальник на месте атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу фото
Коммунальщики убирают последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
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Знак на дороге. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска днем 14 июля нанесли ракетный удар по жилому сектору Одесского района. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавший. Разрушениям подверглись частные дома, а на месте вспыхнул пожар. Правоохранители уже начали расследование военного преступления.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты днём и вечером 14 июля атаковали Одессу дронами и ракетами. В результате вражеского обстрела были повреждены корабль с иностранцами и одно предприятие.

Одесса обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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