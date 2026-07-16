Удар по Одессе 16 июля: повреждено учебное заведение

Утренний удар по Одессе: фото последствий российской атаки
Утром 16 июля российские войска в очередной раз атаковали Одессу. Во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв. В результате удара было повреждено учебное заведение, а также соседние здания. Информация о последствиях пока уточняется.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и зафиксировали разрушения после российского обстрела.
Утренняя атака
Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 05:54. Перед этим Воздушные силы предупредили о баражирующем боеприпасе "Бандероль", который двигался из акватории Черного моря в сторону Одессы. Уже через несколько минут военные сообщили, что цель изменила направление на Черноморск, однако в 05:59 в Одессе раздался взрыв.
Последствия удара
В результате утренней атаки повреждена крыша учебного заведения и выбиты стекла в здании. Также известно, что пострадала территория одной из АЗС. Информация о раненых не поступала.
На фасадах видны следы от осколков, выбитые стекла и поврежденные оконные рамы. Часть окон уже закрыли временной защитной пленкой.
В помещении учебного заведения выбиты окна, обрушился подвесной потолок, а пол засыпан осколками стекла, штукатуркой, документами и поврежденной мебелью. На лестнице также лежит разбитое стекло.
Продолжается уборка
На месте работают коммунальщики и спасатели. Они убирают обломки, ветки и строительный мусор, расчищают тротуары и помогают ликвидировать последствия удара внутри поврежденных зданий.
Как сообщали Новини.LIVE, российские войска днем 14 июля нанесли ракетный удар по жилому сектору Одесского района. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавший. Разрушениям подверглись частные дома, а на месте вспыхнул пожар. Правоохранители уже начали расследование военного преступления.
Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты днём и вечером 14 июля атаковали Одессу дронами и ракетами. В результате вражеского обстрела были повреждены корабль с иностранцами и одно предприятие.