Удар по Одесі 16 липня: пошкоджено навчальний заклад

Ранковий удар по Одесі: фото наслідків російської атаки
Російські війська зранку 16 липня вчергове атакували Одесу. Під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух. Унаслідок удару пошкоджено навчальний заклад, а також будівлі поруч. Інформацію про наслідки ще уточнюють.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафіксували руйнації після російського обстрілу.
Ранкова атака
Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 05:54. Перед цим Повітряні сили попередили про баражуючий боєприпас "Бандероль", який рухався з акваторії Чорного моря у бік Одеси. Уже за кілька хвилин військові повідомили, що ціль змінила напрямок на Чорноморськ, однак о 05:59 в Одесі пролунав вибух.
Наслідки удару
Унаслідок ранкової атаки пошкоджено дах навчального закладу та вибито скління в будівлі. Також відомо, що постраждала теріторія однієї із АЗС. Про поранених інформація не надходила.
На фасадах видно сліди від уламків, вибиті шибки та понівечені віконні рами. Частину вікон уже закрили тимчасовою захисною плівкою.
У приміщенні навчального закладу вибито вікна, обвалилася підвісна стеля, а підлога засипана уламками скла, штукатурки, документами та пошкодженими меблями. На сходах також лежить розбите скло.
Триває прибирання
На місці працюють комунальники та рятувальники. Вони прибирають уламки, гілки й будівельне сміття, розчищають тротуари та допомагають ліквідовувати наслідки удару всередині пошкоджених будівель.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житловому сектору Одеського району. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалий. Руйнувань зазнали приватні будинки, а на місці спалахнула пожежа. Правоохоронці вже розпочали розслідування воєнного злочину.
Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти вдень та ввечері, 14 липня, атакували Одесу дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено корабель з іноземцями та підприємство.