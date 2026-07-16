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Головна Одеса Зранку РФ атакувала Одесу: пошкоджено навчальний заклад

Зранку РФ атакувала Одесу: пошкоджено навчальний заклад

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 09:12
Атака Одеси 16 липня: пошкоджено навчальний заклад
Уламки будівлі на дорозі. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія продовжує атакувати Одесу та область безпілотниками різного типу й ракетами. Під ударами регулярно опиняється цивільна інфраструктура. Вранці 16 липня окупанти знову завдали удару по обласному центру. Внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Ранкова атака

З самого ранку російські війська атакували Одесу. Під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про баражуючий боєприпас "Бандероль", який рухався з акваторії Чорного моря. Унаслідок ранкової атаки пошкоджено дах навчального закладу та вибито скління в будівлі. Також відомо, що постраждала теріторія однієї із АЗС. Про поранених інформація не надходила. 

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 05:54. Саме тоді Повітряні сили повідомили про баражуючий боєприпас "Бандероль", який рухався курсом на Одесу з Чорного моря. Уже за дві хвилини військові уточнили, що ціль змінила напрямок і летить у бік Чорноморського. О 05:59 жителі Одеси почули вибух.

Зміни руху

Ймовірно, через наслідки ранкової атаки в місті тимчасово змінили рух тролейбусів. Наразі тролейбусний маршрут №10 курсує до вулиці Рішельєвської. Маршрут №7 працює за схемою площа Незалежності — вулиця Новосельського, а маршрут №12 — площа Незалежності — Центральний аеропорт.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 16 липня в Одесі оголошено Днем жалоби за людьми, які загинули під час російської атаки на місто 15 липня. Під час ракетного удару було пошкоджено семиповерховий житловий будинок. Загинули троє людей. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей. 

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житловому сектору Одеського району. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалий. Руйнувань зазнали приватні будинки, а на місці спалахнула пожежа. Правоохоронці вже розпочали розслідування воєнного злочину.

Одеса обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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