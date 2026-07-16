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Главная Одесса Утром РФ атаковала Одессу: повреждено учебное заведение

Утром РФ атаковала Одессу: повреждено учебное заведение

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 09:12
Нападение на Одессу 16 июля: повреждено учебное заведение
Обломки здания на дороге. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия продолжает наносить удары по Одессе и области с помощью беспилотников различных типов и ракет. Под ударами регулярно оказывается гражданская инфраструктура. Утром 16 июля оккупанты вновь нанесли удар по областному центру. В результате атаки зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Утренняя атака

С самого утра российские войска атаковали Одессу. Во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о баражирующем боеприпасе "Бандероль", который двигался из акватории Черного моря. В результате утренней атаки повреждена крыша учебного заведения и выбиты стекла в здании. Также известно, что пострадала территория одной из АЗС. Информация о раненых не поступала.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 05:54. Именно тогда Воздушные силы сообщили о барьерирующем боеприпасе "Бандероль", который двигался курсом на Одессу с Черного моря. Уже через две минуты военные уточнили, что цель изменила направление и летит в сторону Черноморского. В 05:59 жители Одессы услышали взрыв.

Изменения в движении

Вероятно, из-за последствий утренней атаки в городе временно изменили маршруты троллейбусов. В настоящее время троллейбусный маршрут №10 курсирует до улицы Ришельевской. Маршрут №7 работает по схеме площадь Независимости — улица Новосельского, а маршрут №12 — площадь Независимости — Центральный аэропорт.

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Как сообщали Новини.LIVE, 16 июля в Одессе объявлен Днем траура по людям, погибшим во время российской атаки на город 15 июля. В результате ракетного удара был повреждён семиэтажный жилой дом. Погибли три человека. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска днем 14 июля нанесли ракетный удар по жилому сектору Одесского района. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавший. Повреждения получили частные дома, а на месте вспыхнул пожар. Правоохранительные органы уже начали расследование военного преступления.

Одесса обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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