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Головна Одеса В Одесі на завтра оголошено день жалоби: загинуло троє людей

В Одесі на завтра оголошено день жалоби: загинуло троє людей

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 16:36
День жалоби в Одесі 16 липня після ракетного удару РФ
Прапор Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 16 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Місто вшанує пам'ять жертв, а на адміністративних будівлях приспустять державні прапори. Також у місті рекомендували відмовитися від розважальних заходів і гучної музики. Трагічна атака забрала життя трьох людей, ще восьмеро постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

День жалоби

16 липня в Одесі оголошено Днем жалоби за людьми, які загинули під час російської атаки на місто 15 липня. На будівлях органів влади, комунальних установ та інших адміністративних об'єктах приспустять Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам і організаціям міста рекомендували обмежити використання музики та утриматися від проведення розважальних заходів. Міська влада також висловила співчуття рідним і близьким загиблих.

Що відомо про атаку

Під час ракетного удару по Одесі було пошкоджено семиповерховий житловий будинок. Загинули троє людей. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газопровід, через що сталася пожежа. Крім того, руйнувань зазнали склад готової продукції виробничого підприємства, одноповерхова будівля та вантажні автомобілі. Усі осередки займання рятувальники вже ліквідували.

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За останніми даними, кількість постраждалих зросла до восьми. Четверо людей перебувають у лікарні, двоє з них — у стані середньої тяжкості. Ще чотирьом постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти вдень та ввечері, 14 липня, атакували Одесу дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено корабель з іноземцями та підприємство.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житловому сектору Одеського району. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалий. Руйнувань зазнали приватні будинки, а на місці спалахнула пожежа. Правоохоронці вже розпочали розслідування воєнного злочину.

Одеса День жалоби обстріл Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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