Ракетный удар РФ по Одесскому району: погиб подросток

На Одесчине из-за ракетного удара россиян погиб 16-летний юноша
Вечером 18 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесскому району. В результате атаки погиб подросток, еще семь человек получили ранения, в том числе двухлетний ребенок.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
Погиб подросток
По предварительным данным следствия, российские ракеты попали по объектам гражданской инфраструктуры Одесского района. Жертвой атаки стал 16-летний юноша. Также ранения получили двухлетний мальчик, четыре женщины в возрасте 22, 25, 27 и 28 лет, а также 27-летний и 40-летний мужчины. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки
В результате российского удара были повреждены два частных дома, помещение на территории спортивно-развлекательного комплекса, а также восемь автомобилей. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по статье "нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей".
Атака на Одесскую область
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 18 июля Одесская область стала главной целью комбинированной российской атаки — оккупанты применили семь ракет различных типов и 90 ударных и имитационных беспилотников. В результате обстрелов были повреждены промышленная, энергетическая и жилая инфраструктура, возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением в Одесском районе.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Россия также массированно атаковала портовую инфраструктуру области: повреждения получили склады, резервуары, здания и иностранное торговое судно, один человек погиб, ещё трое членов экипажа были ранены. В тот же день под повторный удар попало место, где спасатели ликвидировали последствия атаки.