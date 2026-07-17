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Головна Одеса В Одесі пролунав вибух: Росія знову атакує з Чорного моря

В Одесі пролунав вибух: Росія знову атакує з Чорного моря

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 14:03
В Одесі пролунали сильні вибухи: загроза ракет з моря
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 17 липня, в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог вчергове спрямував на регіон ракети з тактичної авіації. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі
Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 17 липня, в Одесі пролунало декілька потужних вибухів. Моніторингові канали повідомляли про ракети у напрямку обласного центру. Наразі інформація про наслідки відсутня. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, вечірня ракетна атака по Одесі забрала життя двох людей та залишила після себе значні руйнування. Постраждали житлові будинки, дитячий садок, церква, гуманітарний штаб і десятки мешканців району. Люди, які пережили удар, досі оговтуються від пережитого, а волонтери та рятувальники допомагають ліквідовувати наслідки. Серед загиблих — волонтерка Українського Червоного Хреста Олена Архіпова.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська зранку 16 липня вчергове атакували Одесу. Під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух. Унаслідок удару пошкоджено навчальний заклад, а також будівлі поруч. Інформацію про наслідки ще уточнюють.

Одеса вибух обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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