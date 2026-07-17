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Главная Одесса В Одессе прогремел взрыв: Россия вновь атакует с Черного моря

В Одессе прогремел взрыв: Россия вновь атакует с Черного моря

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 14:03
В Одессе раздались сильные взрывы: угроза ракетного обстрела с моря
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 17 июля, в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг в очередной раз нанес по региону ракетные удары с помощью тактической авиации. Пока нет информации о последствиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі
Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 17 июля, в Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Мониторинговые каналы сообщали о ракетах, летящих в направлении областного центра. На данный момент информации о последствиях нет.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, вечерняя ракетная атака на Одессу унесла жизни двух человек и оставила после себя значительные разрушения. Пострадали жилые дома, детский сад, церковь, гуманитарный штаб и десятки жителей района. Люди, пережившие удар, до сих пор приходят в себя от пережитого, а волонтеры и спасатели помогают ликвидировать последствия. Среди погибших — волонтер Украинского Красного Креста Елена Архипова.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 16 июля в очередной раз атаковали Одессу. Во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв. В результате удара повреждено учебное заведение, а также соседние здания. Информацию о последствиях пока уточняют.

Одесса взрыв обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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