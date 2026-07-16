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Головна Одеса В Одесі пролунала серія вибухів: нова загроза з моря

В Одесі пролунала серія вибухів: нова загроза з моря

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 13:04
РФ атакує Одесу Бандеролями: лунають вибухи у місті
Дим в небі після вибухів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 16 липня, в Одесі пролунала серія вибухів. Росія атакує регіон баражуючими боєприпасами з акваторії Чорного моря. Наразі триває бойова робота, мешканців просять перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 16 липня, в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух баражуючих боєприпасів "Бандероль" у напрямку міста. Моніторингові канали згодом уточнювали, що дрон летить у Ланжерону, Аркадії. Було чутно роботу ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Реактивні дрони

Російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові адаптуються до нових умов і посилюють підготовку екіпажів.

Попри це, результативність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи частіше збивають повітряні цілі. Водночас реактивні безпілотники залишаються серйозною загрозою для регіонів, що підтверджують регулярні атаки на Одещину.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Одеса вибух обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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