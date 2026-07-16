Россия атакует Одессу «бандеролами»: в городе слышны взрывы

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Россия наносит удары по региону с помощью баражирующих боеприпасов из акватории Чёрного моря. Жителей просят находиться в безопасных местах во время обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 16 июля, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении баражирующих боеприпасов "Бандероль" в направлении города. Мониторинговые каналы позже уточнили, что дрон летит в сторону Ланжерона и Аркадии. Была слышна работа ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Реактивные дроны

Российские войска все активнее применяют реактивные дроны при атаках на Одесскую область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватить. Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что российские войска всё активнее применяют этот тип беспилотников, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям и усиливают подготовку экипажей.

Несмотря на это, результативность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения чаще сбивают воздушные цели. В то же время реактивные беспилотники остаются серьезной угрозой для регионов, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

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Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 июля в Одессе объявлен Днём траура в память о людях, погибших во время российского нападения на город 15 июля. В результате ракетного удара был повреждён семиэтажный жилой дом. Погибли три человека. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 16 июля в очередной раз атаковали Одессу. Во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв. В результате удара повреждено учебное заведение, а также соседние здания. Информацию о последствиях пока уточняют.