В Одеському районі сталося аварійне відключення електроенергії

Енергетики ремонтують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У частині Одеського району сьогодні, 18 липня, сталося аварійне відключення електроенергії через локальну аварію. Наразі енергетики вже працюють над відновленням електропостачання

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

В Одесі зникло світло

За інформацією енергетиків, електропостачання було припинено через локальне пошкодження мережі. Фахівці вже виконують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам. Наразі точний час завершення ремонтних робіт не повідомляється. Після ліквідації аварії електропостачання обіцяють відновити для всіх споживачів, яких торкнулося відключення.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тарифи на комунальні послуги у серпні

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що тарифи на більшість комунальних послуг у серпні для одеситів не змінилися. Так, електроенергія для побутових споживачів і надалі коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. Ці розцінки діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

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Також Новини.LIVE писали, що тариф на централізоване водопостачання для населення в Одесі у серпні становитиме 17,92 грн за кубометр, а на водовідведення — 17,24 грн за кубометр. Загалом за ці дві послуги одесити сплачують 35,16 грн за кубометр.