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Головна Одеса Без світла до вечора: частина Одеси і області знеструмлена

Без світла до вечора: частина Одеси і області знеструмлена

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 09:10
Відключення світла в Одесі та Одеській області 7 липня
Енергетики ремонтують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 липня, частина жителів Одеси та Одеської області тимчасово залишилася без електропостачання. Відключення пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Де не буде світла 7 липня

За інформацією енергетиків, з 08:00 до 18:00 електроенергію відключатимуть у частині Подільського району Одеської області.

Крім того, з 08:00 до 22:00 без світла залишиться частина Приморського району Одеси.

У ДТЕК Одеські електромережі зазначають, що відключення є плановими та необхідні для безпечного проведення робіт на мережах.

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Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Тарифи на комунальні послуги у липні

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що тарифи на більшість комунальних послуг у липні для одеситів не змінилися. Так, електроенергія для побутових споживачів і надалі коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн/кВт·год. Ці умови діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Вартість природного газу для більшості побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", також залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Окремо сплачується послуга з розподілу газу, яка залежить від оператора газорозподільної мережі.

Також Новини.LIVE писали, що тариф на централізоване водопостачання для населення в Одесі у липні становить 17,92 грн за кубометр, а на водовідведення — 17,24 грн за кубометр. Загалом за ці дві послуги одесити сплачують 35,16 грн за кубометр.

Ще у травні Новини.LIVE інформували, що "Інфоксводоканал" пропонував підвищити тариф майже до 93,66 грн за кубометр, однак на початку липня для населення продовжує діяти старий тариф — 35,16 грн/м³.

Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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