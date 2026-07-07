Отключение электричества в Одессе и Одесской области 7 июля

Энергетики ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 7 июля, часть жителей Одессы и Одесской области временно осталась без электроснабжения. Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электросетях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот

Где не будет света 7 июля

По информации энергетиков, с 08:00 до 18:00 электроэнергию будут отключать в части Подольского района Одесской области.

Кроме того, с 08:00 до 22:00 без света останется часть Приморского района Одессы.

В ДТЭК "Одесские электросети" отмечают, что отключения являются плановыми и необходимы для безопасного проведения работ на сетях.

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Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тарифы на коммунальные услуги в июле

Ранее Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в июле для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти условия будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Стоимость природного газа для большинства бытовых потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза", также остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Отдельно оплачивается услуга по распределению газа, стоимость которой зависит от оператора газораспределительной сети.

Также Новини.LIVE сообщали, что тариф на централизованное водоснабжение для населения в Одессе в июле составляет 17,92 грн за кубометр, а на водоотведение — 17,24 грн за кубометр. В целом за эти две услуги одесситы платят 35,16 грн за кубометр.

Еще в мае Новини.LIVE сообщали, что "Инфоксводоканал" предлагал повысить тариф почти до 93,66 грн за кубометр, однако в начале июля для населения продолжает действовать старый тариф — 35,16 грн/м³.