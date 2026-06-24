Тарифи на воду в Одесі у липні 2026: актуальні ціни

Вода тече з крана. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У липні жителі Одеси й надалі платитимуть за воду за чинними тарифами, які не переглядалися з 2022 року. Вартість послуг для населення поки залишається незмінною. Водночас "Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт нових тарифів, які можуть суттєво зрости в майбутньому.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Тарифи для населення

У липні тариф на централізоване водопостачання для населення становитиме 14,93 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 14,37 грн. З урахуванням податку одесити сплачують близько 17,92 грн за кубометр води та 17,24 грн за каналізацію. Загальна вартість двох послуг становить приблизно 35,16 грн за кубометр.

Окремо нараховується плата за абонентське обслуговування. Для споживачів, які користуються водопостачанням і водовідведенням, вона складає 94,38 грн на місяць. Якщо підключена лише одна послуга, абонплата становить 47,19 грн.

Для бізнесу

Для підприємств та інших комерційних споживачів діють вищі тарифи. Водопостачання коштує 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Після нарахування ПДВ загальна вартість води та каналізації для бізнесу становить близько 65,55 грн за кубометр.

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Для підприємств, які мають ліцензію у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, встановлені окремі розцінки. Для них вода коштує 13,18 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 7,82 грн.

Можливе подорожчання

Нещодавно "Інфоксводоканал" опублікував проєкт нових тарифів для населення. Документ передбачає підвищення вартості водопостачання до 50,96 грн за кубометр, а водовідведення — до 42,69 грн. У разі затвердження нових розцінок загальна вартість послуг може зрости до 93,66 грн за кубометр з ПДВ. Для порівняння, зараз одесити сплачують близько 35,16 грн.

У підприємстві пояснюють необхідність перегляду тарифів зростанням витрат на електроенергію, пальне, реагенти, ремонти мереж і оплату праці працівників. Чинні тарифи, за словами представників компанії, вже не покривають фактичних витрат водоканалу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні в Одесі продовжить діяти єдиний тариф на платне паркування в місті — 30 гривень за годину. Водночас на частині парковок біля узбережжя діятимуть окремі правила та вища вартість стоянки. Також для окремих категорій громадян зберігаються пільги на безкоштовне користування паркомісцями.

Також Новини.LIVE писали, що у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.