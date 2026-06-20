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Головна Одеса Тариф на газ в Одесі у липні: вартість за кубометр

Тариф на газ в Одесі у липні: вартість за кубометр

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 16:35
Тариф на газ в Одесі у червні 2026: актуальна ціна
Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме газ для одеситів наступного місяця.

Тариф для населення

Для побутових споживачів в Одесі ціна газу залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо оплачується послуга розподілу газу, яку надає компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр.

Фіксований тариф діє в межах державного регулювання під час воєнного стану. Завдяки цьому вартість газу для населення не залежить від коливань ринкових цін.

Скільки платить бізнес

Для підприємств та інших непобутових споживачів вартість транспортування природного газу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Порівняно з показниками кількарічної давнини витрати на доставку газу для бізнесу суттєво зросли. За останні роки тариф на транспортування збільшився більш ніж утричі.

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Можливе подорожчання води

Водночас в Одесі можуть переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. Компанія "Інфоксводоканал" оприлюднила проєкт нових розцінок, які передбачають підвищення вартості послуг для населення. Згідно з опублікованими розрахунками, тариф на водопостачання може зрости до 50,96 грн за кубометр, а на водовідведення — до 42,69 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні  2026 року тариф на електроенергію для мешканців Одеси залишається незмінним. Попри постійні обговорення можливого перегляду вартості, ціна для побутових споживачів поки що фіксована — 4,32 грн за кВт·год електроенергії.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.

ціни на газ комунальні послуги Одеса
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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