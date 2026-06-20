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Главная Одесса Тариф на газ в Одессе в июле: стоимость за кубометр

Тариф на газ в Одессе в июле: стоимость за кубометр

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 16:35
Тариф на газ в Одессе в июне 2026 года: актуальная цена
Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В июле жители Одессы продолжат оплачивать газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость "голубого топлива" для населения остаётся неизменной.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить газ для одесситов в следующем месяце.

Тариф для населения

Для бытовых потребителей в Одессе цена газа остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Отдельно оплачивается услуга распределения газа, которую предоставляет компания «Одессагаз». Ее стоимость составляет 1,308 грн за кубометр.

Фиксированный тариф действует в рамках государственного регулирования во время военного положения. Благодаря этому стоимость газа для населения не зависит от колебаний рыночных цен.

Сколько платит бизнес

Для предприятий и других небытовых потребителей стоимость транспортировки природного газа составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. По сравнению с показателями нескольких лет назад расходы на доставку газа для бизнеса существенно выросли. За последние годы тариф на транспортировку увеличился более чем в три раза.

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В то же время в Одессе могут пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение. Компания "Инфоксводоканал" обнародовала проект новых расценок, которые предусматривают повышение стоимости услуг для населения. Согласно опубликованным расчетам, тариф на водоснабжение может вырасти до 50,96 грн за кубометр, а на водоотведение — до 42,69 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы останется неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована — 4,32 грн за кВт·ч электроэнергии.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, обслуживающей дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.

цены на газ коммунальные услуги Одесса
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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