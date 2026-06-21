Ціна на світло в Одесі: скільки коштує кВт·год у липні

Пенсіонерка рахунок комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У липні 2026 року вартість електроенергії для жителів Одеси та області не зазнає змін. Попри регулярні дискусії щодо потенційного зростання цін, чинний тариф для населення залишається стабільним.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Ціна за електроенергію

Зараз одеські побутові споживачі сплачують за світло фіксовану ціну — 4,32 грн за кВт·год. Ця ставка застосовується для переважної більшості приватних садиб та квартир.

Двозонні прилади обліку

Громадяни, які мають двотарифні лічильники, суттєво заощаджують у нічний період.

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Процедура переходу на нічний тариф

Щоб підключити систему обліку "день-ніч", необхідно виконати такі кроки:

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Подати офіційну заявку місцевому оператору розподільчих мереж.

Купити сертифікований двозонний прилад обліку.

Записатися на процедуру монтажу та параметризації пристрою.

Оформити акт введення в експлуатацію для оновлення умов договору.

Після завершення робіт пристрій почне автоматично фіксувати спожиті обсяги за двома різними ставками.

Способи зменшення витрат

Максимального ефекту досягають споживачі, які перерозподіляють навантаження на мережу на нічні години. Зокрема:

вмикають пральні та посудомийні машини після одинадцятої вечора;

налаштовують автоматичний нагрів бойлера вночі;

підключають до мережі гаджети та акумулятори під час дії знижки;

використовують системи електричного обігріву в нічні зміни.

За оцінками експертів, перехід на двозонний облік дозволяє зменшити щомісячний платіж на кілька сотень гривень, якщо правильно оптимізувати побут.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 21 червня, в Одесі сталося аварійне відключення електроенергії. Через локальну несправність у мережі без світла залишилися абоненти в частині Приморського та Пересипського районів.

Також Новини.LIVE писали, що у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.