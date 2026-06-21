В Одесі через аварію на ТЕЦ залишилися без світла два райони

Фахівці ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У частині Приморського та Пересипського районів Одеси раптово зникло електропостачання. Причиною стала аварійна ситуація на Одеській ТЕЦ. Без світла залишилися мешканці центральної частини міста та кілька транспортних підприємств. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про аварію в мережі. Фото: скриншот з сайту

Аварія на ТЕЦ

У суботу, 21 червня, в Одесі сталося аварійне відключення електроенергії. Через локальну несправність у мережі без світла залишилися абоненти в частині Приморського та Пересипського районів.

Водночас аварійна ситуація на Одеській ТЕЦ вплинула на електропостачання центральної частини міста. Також знеструмлення торкнулося кількох транспортних підприємств.

Зміни в роботі транспорту

Через ремонтні роботи енергетиків тимчасово припинив рух трамвай №20. Для перевезення пасажирів на маршруті організували автобус, який курсує замість електротранспорту.

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Фахівці ДТЕК та інших служб продовжують відновлювальні роботи. Орієнтовно повернути електропостачання всім споживачам планують до кінця доби. У міській владі повідомили, що перебувають на постійному зв'язку з енергетиками та контролюють ситуацію.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Який тариф діє у червні

У червні 2026 року тариф на електроенергію для жителів Одеса залишиться без змін. Попри постійні розмови про можливе подорожчання, для побутових споживачів продовжує діяти фіксована ціна — 4,32 гривні за кВт·год. Для власників двозонних лічильників у нічний час тариф удвічі нижчий. Із 07:00 до 23:00 електроенергія коштує 4,32 грн за кВт·год, а з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Щоб перейти на тариф "день-ніч", потрібно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії, придбати сертифікований двозонний лічильник та подати заяву на його встановлення й програмування. Після монтажу прилад офіційно реєструють, а електроенергія автоматично обліковується окремо для денного та нічного часу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.

Також Новини.LIVE писали, що у червні тарифи на воду для жителів Одеси поки залишаться без змін. Одесити й надалі платитимуть за розцінками, які діють ще з 2022 року. Водночас "Інфоксводоканал" уже опублікував проєкт нових тарифів, за яким водопостачання та каналізація можуть подорожчати майже у 2,7 раза.