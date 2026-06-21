В Одессе из-за аварии на ТЭЦ два района остались без света

На Одесской ТЭЦ произошла авария: часть города осталась без света
В некоторых районах Приморского и Пересыпского районов Одессы внезапно отключилось электроснабжение. Причиной стала аварийная ситуация на Одесской ТЭЦ. Без света остались жители центральной части города и несколько транспортных предприятий. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий аварии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Авария на ТЭЦ
В субботу, 21 июня, в Одессе произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за локальной неисправности в сети без света остались абоненты в части Приморского и Пересыпского районов.
В то же время аварийная ситуация на Одесской ТЭЦ повлияла на электроснабжение центральной части города. Также отключение электроэнергии коснулось нескольких транспортных предприятий.
Изменения в работе транспорта
Из-за ремонтных работ энергетиков временно приостановлено движение трамвая №20. Для перевозки пассажиров на маршруте организован автобус, который курсирует вместо электротранспорта.
Специалисты ДТЭК и других служб продолжают восстановительные работы. Ориентировочно восстановить электроснабжение всем потребителям планируется до конца суток. В городской администрации сообщили, что находятся на постоянной связи с энергетиками и контролируют ситуацию.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- через личные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Какой тариф действует в июне
В июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы останется без изменений. Несмотря на постоянные разговоры о возможном подорожании, для бытовых потребителей продолжает действовать фиксированная цена — 4,32 гривны за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время тариф в два раза ниже. С 07:00 до 23:00 электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт·ч, а с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.
Чтобы перейти на тариф "день-ночь", необходимо обратиться к оператору системы распределения электроэнергии, приобрести сертифицированный двухзонный счетчик и подать заявление на его установку и программирование. После монтажа прибор официально регистрируется, а электроэнергия автоматически учитывается отдельно для дневного и ночного времени.
Как сообщали Новини.LIVE, в июле жители Одессы продолжат платить за газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость «голубого топлива» для населения остается неизменной.
Также Новини.LIVE писали, что в июне тарифы на воду для жителей Одессы пока останутся без изменений. Одесситы и в дальнейшем будут платить по расценкам, действующим еще с 2022 года. В то же время "Инфоксводоканал" уже опубликовал проект новых тарифов, согласно которому водоснабжение и канализация могут подорожать почти в 2,7 раза.