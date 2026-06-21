Стоимость электроэнергии в Одессе: сколько стоит кВт·ч в июле

Пенсионерка оплачивает коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В июле 2026 года стоимость электроэнергии для жителей Одессы и области не изменится. Несмотря на регулярные дискуссии о возможном росте цен, действующий тариф для населения остается стабильным.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цена на электроэнергию

Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн за кВт·ч. Эта ставка применяется к подавляющему большинству частных домов и квартир.

Двухзонные приборы учета

Граждане, имеющие двухтарифные счетчики, существенно экономят в ночное время.

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Процедура перехода на ночной тариф

Чтобы подключить систему учета "день-ночь", необходимо выполнить следующие шаги:

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Подать официальную заявку местному оператору распределительных сетей.

Приобрести сертифицированный двухзонный прибор учета.

Записаться на процедуру монтажа и настройки устройства.

Оформить акт ввода в эксплуатацию для обновления условий договора.

После завершения работ устройство начнет автоматически фиксировать потребленные объемы по двум разным тарифам.

Способы снижения расходов

Максимального эффекта достигают потребители, которые перераспределяют нагрузку на сеть на ночные часы. В частности:

включают стиральные и посудомоечные машины после одиннадцати вечера;

настраивают автоматический нагрев бойлера ночью;

подключают к сети гаджеты и аккумуляторы во время действия скидки;

используют системы электрического обогрева в ночные часы.

По оценкам экспертов, переход на двухзонный учет позволяет уменьшить ежемесячный платеж на несколько сотен гривен, если правильно оптимизировать бытовое потребление.

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 21 июня, в Одессе произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за локальной неисправности в сети без света остались абоненты в части Приморского и Пересыпского районов.

Также Новини.LIVE писали, что в июле жители Одессы продолжат платить за газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость «голубого топлива» для населения остается неизменной.