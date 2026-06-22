Вартість парковки в Одесі 2026: тарифи, пільги та штрафи

Машини на парковці. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У липні в Одесі продовжить діяти єдиний тариф на платне паркування в місті — 30 гривень за годину. Водночас на частині парковок біля узбережжя діятимуть окремі правила та вища вартість стоянки. Також для окремих категорій громадян зберігаються пільги на безкоштовне користування паркомісцями.

Про це інформують Новини.LIVE.

Які тарифи діятимуть у місті

На більшості муніципальних паркувальних майданчиків Одеси година стоянки коштує 30 гривень. Такий тариф запровадили ще на початку 2025 року, і він залишається незмінним. Оплата стягується щодня з 09:00 до 18:00. Сплатити за послугу можна безготівково через QR-коди, розміщені на майданчиках КП "Одестранспарксервіс".

Для водіїв, які регулярно користуються парковками, доступні абонементи. Місячний коштує 2 500 гривень, а річний — 22 800 гривень.

Парковка біля моря

Цього сезону більшість платних парковок на узбережжі перейдуть під управління КП "Одестранспарксервіс". Таке рішення підтримали депутати Одеської міської ради. Винятком залишаються майданчики біля Аркадії та 13-ї станції Великого Фонтану. Для парковок на узбережжі встановлено окремий тариф — 60 гривень за годину. Платний режим роботи діє щодня з 08:00 до 23:00 у період з 1 травня до 30 вересня.

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Хто має право не платити

Безкоштовно користуватися платними паркувальними майданчиками можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю, водії, які перевозять осіб з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю та їхні законні представники.

Для отримання пільги необхідно мати документи, що підтверджують відповідний статус, або розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".

Які штрафи загрожують порушникам

За порушення правил зупинки та стоянки передбачені штрафи від 340 гривень. Якщо автомобіль залишили на місці для людей з інвалідністю без відповідного права, сума стягнення може становити від 1 020 до 1 700 гривень.

Окремо карається несплата за користування платною парковкою. Якщо водій перебуває на майданчику понад 10 хвилин без оплати, штраф становить двадцятикратний розмір вартості послуги. Наприклад, на звичайній міській парковці це буде 600 гривень.

У випадках грубих порушень автомобіль можуть евакуювати. Тоді до штрафу додадуться витрати на транспортування та зберігання машини, які можуть перевищити 2 тисячі гривень. Якщо ж штраф сплатити протягом 10 днів, діятиме знижка 50%.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні 2026 року вартість електроенергії для жителів Одеси та області не зазнає змін. Попри регулярні дискусії щодо потенційного зростання цін, чинний тариф для населення залишається стабільним.

Також Новини.LIVE писали, що у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.