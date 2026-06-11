В Одесі визначилися з оператором паркувань біля моря: вартість

Парковка біля моря. Фото: Новини.LIVE

Платні парковки біля моря в Одесі переходять під контроль міста. Депутати міськради визначили КП "Одестранспарксервіс" оператором більшості паркувальних майданчиків на узбережжі. Водночас частина депутатів закликала переглянути тарифи та запровадити додаткові пільги для одеситів.

Про це Новини.LIVE дізналися із сесії Одеської міської ради.

Новий оператор

Одеська міська рада підтримала рішення про призначення КП "Одестранспарксервіс" оператором платних паркувальних майданчиків на узбережжі міста. Винятком залишилися парковки біля Аркадії та 13-ї станції Великого Фонтану. Вартість користування майданчиками становитиме 60 гривень за годину. Платне паркування працюватиме щодня з 08:00 до 23:00 у період з 1 травня до 30 вересня.

Під час обговорення депутат Петро Обухов наголосив, що місту необхідно якнайшвидше ухвалити окремі правила паркування. За його словами, мешканці центральних вулиць скаржаться на високу вартість стоянки після змін у системі паркування.

"Це рішення, яке ми сьогодні, я сподіваюся, ухвалимо, є революційним для Одеси, тому що нарешті приморські парковки ми передаємо комунальному підприємству, а не приватним структурам", — зазначив депутат Петро Обухов.

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Він також запропонував запровадити значні знижки для мешканців будинків, розташованих поруч із парковками, за аналогією з практикою європейських міст.

Куди підуть гроші

Під час сесії депутати наголосили, що кошти від роботи парковок надходитимуть до міського бюджету через комунальне підприємство.

"Усі кошти, які люди сплачуватимуть за паркування, насамперед будуть надходити безпосередньо до бюджету міста", — сказав депутат Олександр Звягін.

Суперечки навколо тарифів

Частина депутатів розкритикувала запропоновану модель роботи парковок. Вони звернули увагу на відсутність спеціальних умов для місцевих жителів та недосконалість системи оплати. За словами депутата Богдана Сенюка, місту варто переглянути підхід до організації паркування та передбачити додаткові знижки для одеситів.

"Ми розуміємо, що нам потрібні гроші. Але це гроші, які ми беремо з наших же людей. Ми можемо хоча б якось подумати над тим, щоб одесити за це платили трохи менше", — заявив Богдан Сенюк.

Також він запропонував удосконалити програмне забезпечення для оплати паркування, щоб водії могли оплачувати лише фактичний час стоянки.

Пільги та QR-коди

Безкоштовне паркування залишиться доступним для низки пільгових категорій громадян. Йдеться про людей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують, учасників бойових дій, а також постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Для ветеранів передбачено окрему процедуру реєстрації автомобіля у базі даних Департаменту транспорту. Наразі в системі вже зареєстровано майже 5900 посвідчень учасників бойових дій. Депутати закликали зробити інформацію про пільги більш доступною для користувачів парковок.

"Будь ласка, зробіть біля цих QR-кодів перелік пільгових категорій. Люди повинні розуміти, хто має право не платити за паркування і як це оформити", — зазначила Марина Куценко.

Для оплати на майданчиках встановлять QR-коди, за допомогою яких водії зможуть швидко розрахуватися за послугу без використання готівки.

Вартість паркування в Одесі

З 1 січня 2025 року вартість години паркування в Одесі становить 30 гривень. Оплата дійсна з 09:00 до 18:00, а всі паркувальні майданчики обладнані дорожніми знаками та QR-кодами для безготівкової оплати через КП "Одестранспарксервіс".

Місто також запровадило абонементи на паркування: місячний тариф коштує 2 500 грн, а річний — 22 800 грн. Цей варіант особливо вигідний для тих, хто користується паркуванням регулярно, оскільки значно знижує вартість години стоянки.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 8 червня, в Одесі змінилася робота громадського транспорту. У місті припинять роботу два автобусні маршрути, натомість запустять нові соціальні автобуси з безкоштовним проїздом до Куяльника та Західного кладовища.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині найближчим часом запровадять одразу кілька нововведень у транспортній сфері. Для великовантажного транспорту почнуть діяти сезонні обмеження через спеку, а для легкових автомобілів готують запуск системи єЧерга. Також в регіоні планують розвивати логістичну та портову інфраструктуру.