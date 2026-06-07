На трасі Одеса — Рені встановлять систему відеоконтролю з єЧергою

КПП Рені на Одещині. Фото: Агенство відновлення та розвитку громад України

На трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Відеоконтроль та автоматичне керування рухом

Закупівлю оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Облаштувати систему відеоспостереження та автоматизувати керування рухом планують на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Очікувана вартість закупівлі становить 3,19 млн грн.

Оголошення про тендер на облаштування системи відеоспостереження та автоматизування керування рухом. Фото: скриншот з Prozorro

Згідно з технічним завданням, система має забезпечити автоматичний контроль в'їзду та виїзду транспорту, відеоспостереження, відеоаналітику та інтеграцію із сервісом "єЧерга". Для водіїв також встановлять інформаційні табло, на яких відображатимуться дані про рух транспорту та черги.

На об'єкті планують встановити камери автоматичного розпізнавання номерних знаків, оглядові камери, шлагбауми та LED-екрани. Система працюватиме цілодобово та дозволить автоматично відкривати проїзд після перевірки даних автомобіля через "єЧергу". Завершити роботи мають до кінця серпня цього року.

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Новий міст через Дністер

Окрім відеоконтролю, паралельно Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області замовила будівництво тимчасового швидкомонтованого мосту через Дністер у районі села Маяки.

На реалізацію проєкту планують витратити понад 200 млн грн із резервного фонду державного бюджету. Договір уклали з ТОВ "Київська мостобудівна компанія" без проведення відкритих торгів. У документах зазначено, що рішення ухвалили через необхідність термінового виконання робіт.

Оголошення про тендер на будівництво моста. Фото: скриншот з Prozorro

Для будівництва мосту планують використати майже 988 тонн сталевих труб, залізобетонні плити та понад 370 метрів металевого бар'єрного огородження. Також проєкт передбачає встановлення льодорізів для захисту конструкції під час зими. Завершити будівництво мають до 31 грудня 2026 року.

Атака по мосту в Маяках

Зазначимо, що міст у районі Маяк має стратегічне значення для Одещини. Саме через цей напрямок проходить одна з ключових транспортних артерій, яка з'єднує Одесу з Білгород-Дністровським районом, Ізмаїлом, Рені та українськими дунайськими портами. Після початку повномасштабної війни навантаження на цей маршрут суттєво зросло, адже він став одним із головних шляхів до кордону з Румунією та країнами Європейського Союзу.

Необхідність швидкоспоруджуваного мосту стала особливо очевидною після атак росіян у грудні 2025 року. Тоді армія РФ кілька разів завдала ударів по мосту через Дністер на трасі Одеса — Рені. Під час однієї з атак дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинула жінка. Троє дітей отримали поранення. Через пошкодження переправи рух трасою М-15 довелося зупинити.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині найближчим часом запровадять одразу кілька нововведень у транспортній сфері. Для великовантажного транспорту почнуть діяти сезонні обмеження через спеку, а для легкових автомобілів готують запуск системи єЧерга.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі змінили тариф на паркування в прибережній зоні. Відтепер водіям доведеться сплачувати 60 грн за годину стоянки на майданчиках, розташованих поблизу моря. Нові правила вже набули чинності.