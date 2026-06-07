На трассе Одесса — Рени установят систему видеоконтроля с єЧергой

КПП Рени в Одесской области. Фото: Агентство восстановления и развития громад Украины

На трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируют создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать вместе с сервисом "єЧерга" и помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.

Видеоконтроль и автоматическое управление движением

Закупку объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Обустроить систему видеонаблюдения и автоматизировать управление движением планируют на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть". Ожидаемая стоимость закупки составляет 3,19 млн грн.

Объявление о тендере на обустройство системы видеонаблюдения и автоматизации управления движением. Фото: скриншот из Prozorro

Согласно техническому заданию, система должна обеспечить автоматический контроль въезда и выезда транспорта, видеонаблюдение, видеоаналитику и интеграцию с сервисом "єЧерга". Для водителей также установят информационные табло, на которых будут отображаться данные о движении транспорта и очереди.

На объекте планируют установить камеры автоматического распознавания номерных знаков, смотровые камеры, шлагбаумы и LED-экраны. Система будет работать круглосуточно и позволит автоматически открывать проезд после проверки данных автомобиля через "еЧергу". Завершить работы должны до конца августа этого года.

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Новый мост через Днестр

Кроме видеоконтроля, параллельно Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заказала строительство временного быстровозводимого моста через Днестр в районе села Маяки.

На реализацию проекта планируют потратить более 200 млн грн из резервного фонда государственного бюджета. Договор заключили с ООО "Киевская мостостроительная компания" без проведения открытых торгов. В документах указано, что решение приняли из-за необходимости срочного выполнения работ.

Объявление о тендере на строительство моста. Фото: скриншот с Prozorro

Для строительства моста планируют использовать почти 988 тонн стальных труб, железобетонные плиты и более 370 метров металлического барьерного ограждения. Также проект предусматривает установление ледорезов для защиты конструкции во время зимы. Завершить строительство должны до 31 декабря 2026 года.

Атака по мосту в Маяках

Отметим, что мост в районе Маяк имеет стратегическое значение для Одесской области. Именно через это направление проходит одна из ключевых транспортных артерий, которая соединяет Одессу с Белгород-Днестровским районом, Измаилом, Рени и украинскими дунайскими портами. После начала полномасштабной войны нагрузка на этот маршрут существенно возросла, ведь он стал одним из главных путей к границе с Румынией и странами Европейского Союза.

Необходимость быстровозводимого моста стала особенно очевидной после атак россиян в декабре 2025 года. Тогда армия РФ несколько раз нанесла удары по мосту через Днестр на трассе Одесса — Рени. Во время одной из атак дрон попал в гражданский автомобиль. Погибла женщина. Трое детей получили ранения. Из-за повреждения переправы движение по трассе М-15 пришлось остановить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области в ближайшее время введут сразу несколько нововведений в транспортной сфере. Для большегрузного транспорта начнут действовать сезонные ограничения из-за жары, а для легковых автомобилей готовят запуск системы еЧерга.

Также Новити.LIVE писали, что в Одессе изменили тариф на парковку в прибрежной зоне. Отныне водителям придется платить 60 грн за час стоянки на площадках, расположенных вблизи моря. Новые правила уже вступили в силу.