Головна Одеса Через Одещину до Молдови — кого не пропускають без єЧерги

Через Одещину до Молдови — кого не пропускають без єЧерги

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 13:30
Перетин кордону з Молдовою на Одещині: які вимоги
Автівки в черзі. Фото: кадр з відео

Міжнародних перевізників пасажирів і вантажів попередили про особливості перетину кордону з Молдовою та Румунією через Одещину. Через обмежену пропускну здатність дороги радять закладати більше часу на доїзд до пунктів пропуску.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. 

Читайте також:

Проїзд до Молдови через Маяки

За їхніми словами, в Одеській області залишається можливість перетину кордону з Молдовою та Румунією. Доїзд до пунктів пропуску здійснюється автодорогою М-15 "Одеса-Рені", яка наразі працює з обмеженнями.

Йдеться про такі пункти пропуску:

  • "Паланка — Маяки — Удобне",
  • "Рені — Джурджулешти",
  • "Табаки — Мирне",
  • "Виноградівка — Вулканешти",
  • "Малоярославець — Чадир Лунга 1",
  • "Серпневе — Бесар’ябка",
  • "Нові Трояни — Чадир Лунга",
  • "Старокозаче — Тудора",
  • "Орлівка — Ісакча".

Для перетину кордону на цих напрямках обов’язковою є реєстрація в системі єЧерга. Це стосується як автобусів, так і вантажного транспорту.

Альтернативні маршрути

У зв’язку з обмеженою пропускною здатністю траси М-15 перевізникам радять заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затримки під час доїзду до пунктів пропуску. Актуальну інформацію про навантаження можна переглянути у розділі "Завантаженість" на сайті єЧерги.

Водночас для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях. Вони працюють у посиленому режимі та можуть стати запасним варіантом для перетину кордону.

Нагадаємо, на Одещині відновили сполучення до кордонів через Маяки. Також ми писали, що Румунія посилила вимоги для в’їзду автомобілів з України

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
