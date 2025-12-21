Перетин кордону з Молдовою на Одещині: які вимоги

Автівки в черзі. Фото: кадр з відео

Міжнародних перевізників пасажирів і вантажів попередили про особливості перетину кордону з Молдовою та Румунією через Одещину. Через обмежену пропускну здатність дороги радять закладати більше часу на доїзд до пунктів пропуску.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Проїзд до Молдови через Маяки

За їхніми словами, в Одеській області залишається можливість перетину кордону з Молдовою та Румунією. Доїзд до пунктів пропуску здійснюється автодорогою М-15 "Одеса-Рені", яка наразі працює з обмеженнями.

Йдеться про такі пункти пропуску:

"Паланка — Маяки — Удобне",

"Рені — Джурджулешти",

"Табаки — Мирне",

"Виноградівка — Вулканешти",

"Малоярославець — Чадир Лунга 1",

"Серпневе — Бесар’ябка",

"Нові Трояни — Чадир Лунга",

"Старокозаче — Тудора",

"Орлівка — Ісакча".

Для перетину кордону на цих напрямках обов’язковою є реєстрація в системі єЧерга. Це стосується як автобусів, так і вантажного транспорту.

Альтернативні маршрути

У зв’язку з обмеженою пропускною здатністю траси М-15 перевізникам радять заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затримки під час доїзду до пунктів пропуску. Актуальну інформацію про навантаження можна переглянути у розділі "Завантаженість" на сайті єЧерги.

Водночас для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях. Вони працюють у посиленому режимі та можуть стати запасним варіантом для перетину кордону.

Нагадаємо, на Одещині відновили сполучення до кордонів через Маяки. Також ми писали, що Румунія посилила вимоги для в’їзду автомобілів з України.