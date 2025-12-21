Перетин кордону з Молдовою на Одещині: які вимоги

Через Одещину до Молдови — кого не пропускають без єЧерги
Міжнародних перевізників пасажирів і вантажів попередили про особливості перетину кордону з Молдовою та Румунією через Одещину. Через обмежену пропускну здатність дороги радять закладати більше часу на доїзд до пунктів пропуску.
Про це у неділю, 21 грудня, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
Проїзд до Молдови через Маяки
За їхніми словами, в Одеській області залишається можливість перетину кордону з Молдовою та Румунією. Доїзд до пунктів пропуску здійснюється автодорогою М-15 "Одеса-Рені", яка наразі працює з обмеженнями.
Йдеться про такі пункти пропуску:
- "Паланка — Маяки — Удобне",
- "Рені — Джурджулешти",
- "Табаки — Мирне",
- "Виноградівка — Вулканешти",
- "Малоярославець — Чадир Лунга 1",
- "Серпневе — Бесар’ябка",
- "Нові Трояни — Чадир Лунга",
- "Старокозаче — Тудора",
- "Орлівка — Ісакча".
Для перетину кордону на цих напрямках обов’язковою є реєстрація в системі єЧерга. Це стосується як автобусів, так і вантажного транспорту.
Альтернативні маршрути
У зв’язку з обмеженою пропускною здатністю траси М-15 перевізникам радять заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затримки під час доїзду до пунктів пропуску. Актуальну інформацію про навантаження можна переглянути у розділі "Завантаженість" на сайті єЧерги.
Водночас для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях. Вони працюють у посиленому режимі та можуть стати запасним варіантом для перетину кордону.
Нагадаємо, на Одещині відновили сполучення до кордонів через Маяки. Також ми писали, що Румунія посилила вимоги для в’їзду автомобілів з України.
