Пересечение границы с Молдовой в Одесской области: какие требования

Через Одесчину в Молдову — кого не пропускают без єЧерги
Международных перевозчиков пассажиров и грузов предупредили об особенностях пересечения границы с Молдовой и Румынией через Одесскую область. Из-за ограниченной пропускной способности дороги советуют закладывать больше времени на доезд до пунктов пропуска.
Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.
Проезд в Молдову через Маяки
По их словам, в Одесской области остается возможность пересечения границы с Молдовой и Румынией. Подъезд к пунктам пропуска осуществляется по автодороге М-15 "Одесса-Рени", которая сейчас работает с ограничениями.
Речь идет о таких пунктах пропуска:
- "Паланка — Маяки — Удобное",
- "Рени — Джурджулешты",
- "Табаки — Мирное",
- "Виноградовка — Вулканешты",
- "Малоярославец — Чадыр Лунга 1",
- "Августовское — Бесарьябка",
- "Новые Трояны — Чадыр Лунга",
- "Староказачье — Тудора",
- "Орловка — Исакча".
Для пересечения границы на этих направлениях обязательной является регистрация в системе єЧерга. Это касается как автобусов, так и грузового транспорта.
Альтернативные маршруты
В связи с ограниченной пропускной способностью трассы М-15 перевозчикам советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки во время проезда к пунктам пропуска. Актуальную информацию о нагрузке можно посмотреть в разделе "Загруженность" на сайте еЧерги.
В то же время для автобусов и грузовиков доступны альтернативные пункты пропуска с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях. Они работают в усиленном режиме и могут стать запасным вариантом для пересечения границы.
Напомним, в Одесской области восстановили сообщение к границам через Маяки. Также мы писали, что Румыния ужесточила требования для въезда автомобилей из Украины.
