Україна
Через Одесчину в Молдову — кого не пропускают без єЧерги

Через Одесчину в Молдову — кого не пропускают без єЧерги

Дата публикации 21 декабря 2025 13:30
Пересечение границы с Молдовой в Одесской области: какие требования
Машины в очереди. Фото: кадр из видео

Международных перевозчиков пассажиров и грузов предупредили об особенностях пересечения границы с Молдовой и Румынией через Одесскую область. Из-за ограниченной пропускной способности дороги советуют закладывать больше времени на доезд до пунктов пропуска.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Читайте также:

Проезд в Молдову через Маяки

По их словам, в Одесской области остается возможность пересечения границы с Молдовой и Румынией. Подъезд к пунктам пропуска осуществляется по автодороге М-15 "Одесса-Рени", которая сейчас работает с ограничениями.

Речь идет о таких пунктах пропуска:

  • "Паланка — Маяки — Удобное",
  • "Рени — Джурджулешты",
  • "Табаки — Мирное",
  • "Виноградовка — Вулканешты",
  • "Малоярославец — Чадыр Лунга 1",
  • "Августовское — Бесарьябка",
  • "Новые Трояны — Чадыр Лунга",
  • "Староказачье — Тудора",
  • "Орловка — Исакча".

Для пересечения границы на этих направлениях обязательной является регистрация в системе єЧерга. Это касается как автобусов, так и грузового транспорта.

Альтернативные маршруты

В связи с ограниченной пропускной способностью трассы М-15 перевозчикам советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки во время проезда к пунктам пропуска. Актуальную информацию о нагрузке можно посмотреть в разделе "Загруженность" на сайте еЧерги.

В то же время для автобусов и грузовиков доступны альтернативные пункты пропуска с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях. Они работают в усиленном режиме и могут стать запасным вариантом для пересечения границы.

Напомним, в Одесской области восстановили сообщение к границам через Маяки. Также мы писали, что Румыния ужесточила требования для въезда автомобилей из Украины.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
