Пересечение границы с Молдовой в Одесской области: какие требования

Международных перевозчиков пассажиров и грузов предупредили об особенностях пересечения границы с Молдовой и Румынией через Одесскую область. Из-за ограниченной пропускной способности дороги советуют закладывать больше времени на доезд до пунктов пропуска.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Проезд в Молдову через Маяки

По их словам, в Одесской области остается возможность пересечения границы с Молдовой и Румынией. Подъезд к пунктам пропуска осуществляется по автодороге М-15 "Одесса-Рени", которая сейчас работает с ограничениями.

Речь идет о таких пунктах пропуска:

"Паланка — Маяки — Удобное",

"Рени — Джурджулешты",

"Табаки — Мирное",

"Виноградовка — Вулканешты",

"Малоярославец — Чадыр Лунга 1",

"Августовское — Бесарьябка",

"Новые Трояны — Чадыр Лунга",

"Староказачье — Тудора",

"Орловка — Исакча".

Для пересечения границы на этих направлениях обязательной является регистрация в системе єЧерга. Это касается как автобусов, так и грузового транспорта.

Альтернативные маршруты

В связи с ограниченной пропускной способностью трассы М-15 перевозчикам советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки во время проезда к пунктам пропуска. Актуальную информацию о нагрузке можно посмотреть в разделе "Загруженность" на сайте еЧерги.

В то же время для автобусов и грузовиков доступны альтернативные пункты пропуска с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях. Они работают в усиленном режиме и могут стать запасным вариантом для пересечения границы.

Напомним, в Одесской области восстановили сообщение к границам через Маяки. Также мы писали, что Румыния ужесточила требования для въезда автомобилей из Украины.