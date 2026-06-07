В Одесі скасовують два автобусні маршрути та запускають нові

Соціальний автобус на дорогах Одеси. Фото ілюстративне: ОМР

Від завтра, 8 червня, в Одесі зміниться робота громадського транспорту. У місті припинять роботу два автобусні маршрути, натомість запустять нові соціальні автобуси з безкоштовним проїздом до Куяльника та Західного кладовища.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Які маршрути припиняють роботу

За даними міськради, зокрема, припиняє роботу автобусний маршрут №110 "Санаторій "Куяльник" — Залізничний вокзал". Його замінить соціальний автобус С10, який курсуватиме між Залізничним вокзалом та клінічним санаторієм імені Пирогова на Куяльнику.

Новий маршрут проходитиме через Миколаївську дорогу, вулиці Отамана Головатого, Приморську, Польську, Вадима Корженка та Пантелеймонівську.

Також із 8 червня припиняє роботу автобусний маршрут №288 "Диткомбінат — Західне кладовище".

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Для жителів Пересипського району запустять новий соціальний маршрут С6 "ТЦ "Меркурій" — Західне кладовище". Автобус курсуватиме через вулиці Семена Палія, 28 Бригади, проспект Князя Володимира Великого, Миколаївську дорогу, Балківську, Михайла Грушевського та Київське шосе.

Як працюватиме маршрут

У міськраді зазначають, що маршрут С6 працюватиме щодня. Відправлення від ТЦ "Меркурій" заплановані на 08:00 та 10:40, а від Західного кладовища — на 09:20 та 14:00.

Крім того, через відновлення обсягів роботи електротранспорту змінюється графік руху соціальних автобусів С3 та С4.

Маршрут С3 сполучає вулицю Святослава Ріхтера з вулицею Дігтярною, а маршрут С4 — Тираспольське шосе (Два стовпи) із центром міста та Західним кладовищем. Усі соціальні маршрути С3, С4, С6 та С10 є безкоштовними для пасажирів.

Скільки коштує проїзд в Одесі у червні

Станом на червень у місті діють такі тарифи на прїзд:

трамвай / тролейбус — 15 грн

міські маршрутки — переважно 20 грн

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні.

З 10 квітня в Одеській області на 30% підвищили тарифи на внутрішньообласні пасажирські перевезення. Оголошення з новими цінами з’явилися, зокрема, в Ізмаїльському районі.

Окремо вже зросла вартість проїзду на напрямку Чорноморськ — Одеса:

маршрут №25 Чорноморськ — Одеса: з 50 до 65 грн

маршрут №20 Чорноморськ — Великодолинське: до 30 грн

На півдні області підвищення виявилося ще відчутнішим. Вартість поїздки Рені — Одеса зросла з 600 до 780 гривень, Рені — Ізмаїл — зі 150 до 200 гривень, а Білгород-Дністровський — Одеса — зі 160 до 200 гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі готують нові правила для парковок біля моря перед стартом літнього сезону. Вартість стоянки на узбережжі може зрости до 60 гривень за годину, а для постійних користувачів хочуть запровадити дорогий місячний абонемент.

Також Новини.LIVE писали, що у районі Хутірської в Одесі планують побудувати нову систему водовідведення. Під час обстеження території фахівці виявили, що існуюча мережа не справляється зі своїми функціями, а частина дренажних каналів використовується для самовільного скидання у них господарсько-побутових стоків.