На Хуторській в Одесі вирішать багаторічну проблему підтоплень

Система водовідведення в Одесі. Фото: ОМР

У районі Хутірської в Одесі планують побудувати нову систему водовідведення. Під час обстеження території фахівці виявили, що існуюча мережа не справляється зі своїми функціями, а частина дренажних каналів використовується не за призначенням.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Незаконні скиди

За даними мерії, обстеження провели на території, що охоплює вулицю Хутірську та прилеглий провулок Шахтинський. Фахівці з'ясували, що частина дренажних каналів використовується не за призначенням. Деякі домоволодіння самовільно скидають у них господарсько-побутові стоки, хоча ці канали створювалися для відведення дощової води.

Скиди в дренажну систему. Фото: ОМР

Втім, проблема виявилася значно ширшою. У міськраді зазначають, що сама система водовідведення вже не відповідає потребам району та не справляється зі своїми функціями. Саме тому її планують фактично перебудувати.

Першим кроком має стати припинення незаконних скидів побутових стоків. Також комунальникам доручили впорядкувати тимчасову систему відведення дощової води.

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Підготовка проєктної документації

Головним же етапом стане розробка проєктної документації для будівництва нової повноцінної системи водовідведення, яка охопить увесь мікрорайон.

Проблема підтоплень для Одеси залишається актуальною вже не перший рік. Після сильних злив місто регулярно стикається з перевантаженням окремих ділянок зливової інфраструктури, а мешканці приватного сектору часто скаржаться на накопичення води та незадовільний стан дренажних мереж.

У мерії запевняють, що ситуація на Хутірській перебуває під контролем, а подальші рішення залежатимуть від розробки проєкту та пошуку фінансування для реалізації робіт.

Вода в канаві. Фото: ОМР

Потоп в Одесі

Зазначимо, що необхідність оновлення систем водовідведення в Одесі стала особливо очевидною після руйнівної негоди восени 2025 року. За кілька годин випала майже двомісячна норма опадів. Вулиці перетворилися на річки, були затоплені житлові будинки та автомобілі, рух транспорту в багатьох районах фактично зупинився.

Стихія призвела до трагічних наслідків: 10 людей загинули, сотні будинків були пошкоджені, а міська інфраструктура зазнала серйозних руйнувань.

Ціни на воду в Одесі зростуть

Новини.LIVE повідомляли, що наразі для жителів Одеси діють тарифи, затверджені ще у 2021 році. Вони залишалися незмінними навіть після початку повномасштабної війни. Станом на травень 2026 року одесити платять:

17,92 грн за кубометр водопостачання;

17,24 грн за водовідведення.

Разом це становить приблизно 35,16 грн за кубометр із ПДВ.

Тепер підприємство пропонує встановити нові тарифи для населення:

50,96 грн за кубометр водопостачання;

42,69 грн за водовідведення.

У сумі це вже 93,66 грн за кубометр із ПДВ. Таким чином, вода для населення може подорожчати майже у 2,7 раза.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на віцепрезидента Української водної асоціації Артема Ширу писали, що водопостачання у місті має структуру тільки з однією трубою, тому якщо в неї прилетить ракета — проблеми не вирішити місяцями.