На Хуторской в Одессе решат многолетнюю проблему подтоплений

Система водоотвода в Одессе. Фото: ОГС

В районе Хуторской в Одессе планируют построить новую систему водоотвода. При обследовании территории специалисты обнаружили, что существующая сеть не справляется со своими функциями, а часть дренажных каналов используется не по назначению.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Незаконные сбросы

По данным мэрии, обследование провели на территории, охватывающей улицу Хуторскую и прилегающий переулок Шахтинский. Специалисты выяснили, что часть дренажных каналов используется не по назначению. Некоторые домовладения самовольно сбрасывают в них хозяйственно-бытовые стоки, хотя эти каналы создавались для отвода дождевой воды.

Сбросы в дренажную систему. Фото: ОГС

Впрочем, проблема оказалась значительно шире. В горсовете отмечают, что сама система водоотведения уже не соответствует потребностям района и не справляется со своими функциями. Именно поэтому ее планируют фактически перестроить.

Первым шагом должно стать прекращение незаконных сбросов бытовых стоков. Также коммунальщикам поручили упорядочить временную систему отвода дождевой воды.

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Подготовка проектной документации

Главным же этапом станет разработка проектной документации для строительства новой полноценной системы водоотведения, которая охватит весь микрорайон.

Проблема подтоплений для Одессы остается актуальной уже не первый год. После сильных ливней город регулярно сталкивается с перегрузкой отдельных участков ливневой инфраструктуры, а жители частного сектора часто жалуются на накопление воды и неудовлетворительное состояние дренажных сетей.

В мэрии уверяют, что ситуация на Хуторской находится под контролем, а дальнейшие решения будут зависеть от разработки проекта и поиска финансирования для реализации работ.

Вода в канаве. Фото: ОГС

Потоп в Одессе

Отметим, что необходимость обновления систем водоотведения в Одессе стала особенно очевидной после разрушительной непогоды осенью 2025 года. За несколько часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Улицы превратились в реки, были затоплены жилые дома и автомобили, движение транспорта во многих районах фактически остановилось.

Стихия привела к трагическим последствиям: 10 человек погибли, сотни домов были повреждены, а городская инфраструктура подверглась серьезным разрушениям.

Цены на воду в Одессе вырастут цены на воду

Новини.LIVE сообщали, что сейчас для жителей Одессы действуют тарифы, утвержденные еще в 2021 году. Они оставались неизменными даже после начала полномасштабной войны. По состоянию на май 2026 года одесситы платят:

17,92 грн за кубометр водоснабжения;

17,24 грн за водоотвод.

Вместе это составляет примерно 35,16 грн за кубометр с НДС.

Теперь предприятие предлагает установить новые тарифы для населения:

50,96 грн за кубометр водоснабжения;

42,69 грн за водоотвод.

В сумме это уже 93,66 грн за кубометр с НДС. Таким образом, вода для населения может подорожать почти в 2,7 раза.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на вице-президента Украинской водной ассоциации Артема Ширу писали, что водоснабжение в городе имеет структуру только с одной трубой, поэтому если в нее прилетит ракета — проблемы не решить месяцами.