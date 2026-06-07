В Одессе отменяют два автобусных маршрута и запускают новые

Социальный автобус на дорогах Одессы. Фото иллюстративное: ОГС

С завтрашнего дня, 8 июня, в Одессе изменится работа общественного транспорта. В городе прекратят работу два автобусных маршрута, зато запустят новые социальные автобусы с бесплатным проездом до Куяльника и Западного кладбища.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Какие маршруты прекращают работу

По данным горсовета, в частности, прекращает работу автобусный маршрут №110 "Санаторий "Куяльник" — Железнодорожный вокзал". Его заменит социальный автобус С10, который будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и клиническим санаторием имени Пирогова на Куяльнике.

Новый маршрут будет проходить через Николаевскую дорогу, улицы Атамана Головатого, Приморскую, Польскую, Вадима Корженко и Пантелеймоновскую.

Также с 8 июня прекращает работу автобусный маршрут №288 "Деткомбинат — Западное кладбище".

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Для жителей Пересипского района запустят новый социальный маршрут С6 "ТЦ "Меркурий" — Западное кладбище". Автобус будет курсировать через улицы Семена Палия, 28 Бригады, проспект Князя Владимира Великого, Николаевскую дорогу, Балковскую, Михаила Грушевского и Киевское шоссе.

Как будет работать маршрут

В горсовете отмечают, что маршрут С6 будет работать ежедневно. Отправление от ТЦ "Меркурий" запланированы на 08:00 и 10:40, а от Западного кладбища — на 09:20 и 14:00.

Кроме того, из-за восстановления объемов работы электротранспорта меняется график движения социальных автобусов С3 и С4.

Маршрут С3 соединяет улицу Святослава Рихтера с улицей Дегтярной, а маршрут С4 — Тираспольское шоссе (Два столба) с центром города и Западным кладбищем. Все социальные маршруты С3, С4, С6 и С10 являются бесплатными для пассажиров.

Сколько стоит проезд в Одессе в июне

По состоянию на июнь в городе действуют такие тарифы на проезд:

трамвай / троллейбус — 15 грн

городские маршрутки — преимущественно 20 грн

социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.

С 10 апреля в Одесской области на 30% повысили тарифы на внутриобластные пассажирские перевозки. Объявления с новыми ценами появились, в частности, в Измаильском районе.

Отдельно уже выросла стоимость проезда на направлении Черноморск — Одесса:

маршрут №25 Черноморск — Одесса: с 50 до 65 грн

маршрут №20 Черноморск — Великодолинское: до 30 грн

На юге области повышение оказалось еще более ощутимым. Стоимость поездки Рени — Одесса выросла с 600 до 780 гривен, Рени — Измаил — со 150 до 200 гривен, а Белгород-Днестровский — Одесса — со 160 до 200 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе готовят новые правила для парковок у моря перед стартом летнего сезона. Стоимость стоянки на побережье может вырасти до 60 гривен за час, а для постоянных пользователей хотят ввести дорогой месячный абонемент.

Также Новини.LIVE писали, что в районе Хуторской в Одессе планируют построить новую систему водоотвода. При обследовании территории специалисты обнаружили, что существующая сеть не справляется со своими функциями, а часть дренажных каналов используется для самовольного сброса в них хозяйственно-бытовых стоков.