В Одессе определились с оператором парковок у моря: стоимость

Парковка у моря. Фото: Новини.LIVE

Платные парковки у моря в Одессе переходят под контроль города. Депутаты горсовета определили КП "Одестранспарксервис" оператором большинства парковочных площадок на побережье. В то же время часть депутатов призвала пересмотреть тарифы и ввести дополнительные льготы для одесситов.

Об этом Новини.LIVE узнали с сессии Одесского городского совета.

Новый оператор

Одесский городской совет поддержал решение о назначении КП "Одестранспарксервис" оператором платных парковочных площадок на побережье города. Исключением остались парковки возле Аркадии и 13-й станции Большого Фонтана. Стоимость пользования площадками составит 60 гривен в час. Платная парковка будет работать ежедневно с 08:00 до 23:00 в период с 1 мая по 30 сентября.

Во время обсуждения депутат Петр Обухов подчеркнул, что городу необходимо как можно скорее принять отдельные правила парковки. По его словам, жители центральных улиц жалуются на высокую стоимость стоянки после изменений в системе парковки.

"Это решение, которое мы сегодня, я надеюсь, примем, является революционным для Одессы, потому что наконец-то приморские парковки мы передаем коммунальному предприятию, а не частным структурам", — отметил депутат Петр Обухов.

Читайте также:

Он также предложил ввести значительные скидки для жителей домов, расположенных рядом с парковками, по аналогии с практикой европейских городов.

Куда пойдут деньги

Во время сессии депутаты подчеркнули, что средства от работы парковок будут поступать в городской бюджет через коммунальное предприятие.

"Все средства, которые люди будут платить за парковку, в первую очередь будут поступать непосредственно в бюджет города", — сказал депутат Александр Звягин.

Споры вокруг тарифов

Часть депутатов раскритиковала предложенную модель работы парковок. Они обратили внимание на отсутствие специальных условий для местных жителей и несовершенство системы оплаты. По словам депутата Богдана Сенюка, городу стоит пересмотреть подход к организации парковки и предусмотреть дополнительные скидки для одесситов.

"Мы понимаем, что нам нужны деньги. Но это деньги, которые мы берем у наших же людей. Мы можем хотя бы как-то подумать над тем, чтобы одесситы за это платили немного меньше", — заявил Богдан Сенюк.

Также он предложил усовершенствовать программное обеспечение для оплаты парковки, чтобы водители могли оплачивать только фактическое время стоянки.

Льготы и QR-коды

Бесплатная парковка останется доступной для ряда льготных категорий граждан. Речь идет о людях с инвалидностью и лицах, их сопровождающих, участниках боевых действий, а также пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Для ветеранов предусмотрена отдельная процедура регистрации автомобиля в базе данных Департамента транспорта. На данный момент в системе уже зарегистрировано почти 5900 удостоверений участников боевых действий. Депутаты призвали сделать информацию о льготах более доступной для пользователей парковок.

"Пожалуйста, разместите рядом с этими QR-кодами перечень льготных категорий. Люди должны понимать, кто имеет право не платить за парковку и как это оформить", — отметила Марина Куценко.

Для оплаты на площадках установят QR-коды, с помощью которых водители смогут быстро рассчитаться за услугу без использования наличных.

Стоимость парковки в Одессе

С 1 января 2025 года стоимость часа парковки в Одессе составляет 30 гривен. Оплата действует с 09:00 до 18:00, а все парковочные площадки оборудованы дорожными знаками и QR-кодами для безналичной оплаты через КП "Одестранспарксервис".

Город также ввел абонементы на парковку: месячный тариф стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн. Этот вариант особенно выгоден для тех, кто пользуется парковкой регулярно, поскольку значительно снижает стоимость часа стоянки.

Как сообщали Новини.LIVE, с 8 июня в Одессе изменилась работа общественного транспорта. В городе прекратят работу два автобусных маршрута, зато запустят новые социальные автобусы с бесплатным проездом до Куяльника и Западного кладбища.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области в ближайшее время введут сразу несколько нововведений в транспортной сфере. Для большегрузного транспорта начнут действовать сезонные ограничения из-за жары, а для легковых автомобилей готовят запуск системы "еЧерга". Также в регионе планируют развивать логистическую и портовую инфраструктуру.