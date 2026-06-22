Стоимость парковки в Одессе в 2026 году: тарифы, льготы и штрафы

Автомобили на парковке. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. При этом на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Кроме того, для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Какие тарифы будут действовать в городе

На большинстве муниципальных парковочных площадок Одессы час стоянки стоит 30 гривен. Такой тариф ввели еще в начале 2025 года, и он остается неизменным. Оплата взимается ежедневно с 09:00 до 18:00. Оплатить услугу можно безналично через QR-коды, размещенные на площадках КП "Одестранспарксервис".

Для водителей, которые регулярно пользуются парковками, доступны абонементы. Месячный стоит 2 500 гривен, а годовой — 22 800 гривен.

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Парковка у моря

В этом сезоне большинство платных парковок на побережье перейдут под управление КП "Одестранспарксервис". Такое решение поддержали депутаты Одесского городского совета. Исключением остаются площадки возле Аркадии и 13-й станции Большого Фонтана. Для парковок на побережье установлен отдельный тариф — 60 гривен в час. Платный режим работы действует ежедневно с 08:00 до 23:00 в период с 1 мая по 30 сентября.

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Кто имеет право не платить

Бесплатно пользоваться платными парковочными площадками могут участники боевых действий, люди с инвалидностью, водители, перевозящие лиц с инвалидностью, родители детей с инвалидностью и их законные представители.

Для получения льготы необходимо иметь документы, подтверждающие соответствующий статус, или опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

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Какие штрафы грозят нарушителям

За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрены штрафы от 340 гривен. Если автомобиль оставлен на месте для людей с инвалидностью без соответствующего права, сумма штрафа может составлять от 1 020 до 1 700 гривен.

Отдельно наказывается неуплата за пользование платной парковкой. Если водитель находится на площадке более 10 минут без оплаты, штраф составляет двадцатикратный размер стоимости услуги. Например, на обычной городской парковке это будет 600 гривен.

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В случае грубых нарушений автомобиль могут эвакуировать. Тогда к штрафу добавятся расходы на транспортировку и хранение машины, которые могут превысить 2 тысячи гривен. Если же штраф оплатить в течение 10 дней, будет действовать скидка 50%.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле 2026 года стоимость электроэнергии для жителей Одессы и области не изменится. Несмотря на регулярные дискуссии о потенциальном росте цен, действующий тариф для населения остается стабильным.

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Также Новини.LIVE писали, что в июле жители Одессы продолжат платить за газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость "голубого топлива" для населения остается неизменной.