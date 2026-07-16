Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вартість світла в Одесі: тариф за кіловат у серпні

Вартість світла в Одесі: тариф за кіловат у серпні

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 15:18
Тариф на світло в Одесі: скільки коштує кВт у серпні
Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У серпні 2026 року для жителів Одеси та області вартість електроенергії залишилася без змін. Чутки про можливий перегляд тарифів поки не справдилися, тому побутові споживачі й надалі сплачують за чинною ціною. Водночас частину витрат можна скоротити, якщо користуватися двозонним лічильником.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Чинна вартість електроенергії

Для населення діє єдиний тариф — 4,32 гривні за один кіловат-годину. Саме за цією ціною розраховуються більшість власників квартир і приватних будинків в Одесі та області.

Коли електроенергія дешевша

Ті, хто встановив двозонний лічильник, можуть платити за нічне споживання удвічі менше. Денний тариф діє з 07:00 до 23:00 і становить 4,32 грн за кВт·год, а з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт·год.

Що потрібно для переходу

Щоб користуватися тарифом "день-ніч", спочатку необхідно подати заявку оператору системи розподілу. Після цього потрібно придбати двозонний лічильник, погодити його встановлення та налаштування, а після завершення робіт оформити введення приладу в експлуатацію. Лише тоді споживання автоматично розділятиметься на денне і нічне.

Читайте також:

Як платити менше

Нічний тариф найбільше вигідний тим, хто може перенести роботу побутової техніки на пізній час. Пральну та посудомийну машини, бойлер, зарядні пристрої чи інше енергоємне обладнання варто вмикати після 23:00. За такого підходу щомісячні витрати на електроенергію можуть помітно зменшитися. За оцінками фахівців, економія в окремих випадках становить кілька сотень гривень на місяць.

Як повідомляли Новини.LIVE, енергетична інфраструктура Одещини продовжує потребувати регулярного ремонту та обслуговування. Після російських атак енергетики постійно відновлюють пошкоджені мережі та проводять профілактичні роботи. Для безпечного виконання таких робіт іноді доводиться тимчасово відключати електропостачання. Чергові планові знеструмлення були 15 липня.

Також Новини.LIVE писали, що  у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.

тарифи комунальні послуги Одеса
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації