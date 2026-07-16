Тариф на світло в Одесі: скільки коштує кВт у серпні

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У серпні 2026 року для жителів Одеси та області вартість електроенергії залишилася без змін. Чутки про можливий перегляд тарифів поки не справдилися, тому побутові споживачі й надалі сплачують за чинною ціною. Водночас частину витрат можна скоротити, якщо користуватися двозонним лічильником.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Чинна вартість електроенергії

Для населення діє єдиний тариф — 4,32 гривні за один кіловат-годину. Саме за цією ціною розраховуються більшість власників квартир і приватних будинків в Одесі та області.

Коли електроенергія дешевша

Ті, хто встановив двозонний лічильник, можуть платити за нічне споживання удвічі менше. Денний тариф діє з 07:00 до 23:00 і становить 4,32 грн за кВт·год, а з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт·год.

Що потрібно для переходу

Щоб користуватися тарифом "день-ніч", спочатку необхідно подати заявку оператору системи розподілу. Після цього потрібно придбати двозонний лічильник, погодити його встановлення та налаштування, а після завершення робіт оформити введення приладу в експлуатацію. Лише тоді споживання автоматично розділятиметься на денне і нічне.

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Як платити менше

Нічний тариф найбільше вигідний тим, хто може перенести роботу побутової техніки на пізній час. Пральну та посудомийну машини, бойлер, зарядні пристрої чи інше енергоємне обладнання варто вмикати після 23:00. За такого підходу щомісячні витрати на електроенергію можуть помітно зменшитися. За оцінками фахівців, економія в окремих випадках становить кілька сотень гривень на місяць.

Як повідомляли Новини.LIVE, енергетична інфраструктура Одещини продовжує потребувати регулярного ремонту та обслуговування. Після російських атак енергетики постійно відновлюють пошкоджені мережі та проводять профілактичні роботи. Для безпечного виконання таких робіт іноді доводиться тимчасово відключати електропостачання. Чергові планові знеструмлення були 15 липня.

Також Новини.LIVE писали, що у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.