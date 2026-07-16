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Главная Одесса Стоимость электроэнергии в Одессе: тариф за киловатт в августе

Стоимость электроэнергии в Одессе: тариф за киловатт в августе

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 15:18
Тариф на электроэнергию в Одессе: сколько стоит кВт в августе
Женщина считает счета за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В августе 2026 года для жителей Одессы и области стоимость электроэнергии осталась без изменений. Слухи о возможном пересмотре тарифов пока не подтвердились, поэтому бытовые потребители по-прежнему платят по действующей цене. В то же время часть расходов можно сократить, если пользоваться двухзонным счетчиком.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Действующая стоимость электроэнергии

Для населения действует единый тариф — 4,32 гривны за один киловатт-час. Именно по этой цене рассчитываются большинство владельцев квартир и частных домов в Одессе и области.

Когда электроэнергия дешевле

Те, кто установил двухзонный счетчик, могут платить за ночное потребление в два раза меньше. Дневной тариф действует с 07:00 до 23:00 и составляет 4,32 грн за кВт·ч, а с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт·ч.

Что нужно для перехода

Чтобы воспользоваться тарифом "день-ночь", сначала необходимо подать заявку оператору системы распределения. После этого нужно приобрести двухзонный счетчик, согласовать его установку и настройку, а по завершении работ оформить ввод прибора в эксплуатацию. Только тогда потребление будет автоматически делиться на дневное и ночное.

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Как платить меньше

Ночной тариф наиболее выгоден тем, кто может перенести работу бытовой техники на позднее время. Стиральную и посудомоечную машины, бойлер, зарядные устройства или другое энергоемкое оборудование стоит включать после 23:00. При таком подходе ежемесячные расходы на электроэнергию могут заметно уменьшиться. По оценкам специалистов, экономия в отдельных случаях составляет несколько сотен гривен в месяц.

Как сообщали Новини.LIVE, энергетическая инфраструктура Одесской области по-прежнему нуждается в регулярном ремонте и обслуживании. После российских атак энергетики постоянно восстанавливают поврежденные сети и проводят профилактические работы. Для безопасного выполнения таких работ иногда приходится временно отключать электроснабжение. Очередные плановые отключения состоялись 15 июля.

Также Новини.LIVE писали, что в июле жители Одессы продолжат платить за газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость «голубого топлива» для населения остается неизменной.

тарифы коммунальные услуги Одесса
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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