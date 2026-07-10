Планові ремонти ДТЕК на Одещині 10 липня: адреси відключень

Фахівець рементує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Енергосистема Одеської області продовжує оговтуватися від наслідків ворожих ударів. Щоб підтримувати стабільну роботу обладнання та уникати масштабних аварій, фахівці змушені проводити регулярне технічне обслуговування. Через це у п'ятницю, 10 липня, жителям деяких локацій доведеться тимчасово побути без електрики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Відключення світла

Цього разу обмеження торкнуться Пересипського району Одеси та частина Білгород-Дністровського району області. Світла не буде протягом усього робочого дня — з 08:00 до 18:00.

Енергетики радять підготуватися до відключення електрики. Зокрема зарядити смартфони, ноутбуки та альтернативні джерела живлення (павербанки або станції). Щойно всі технічні завдання будуть виконані, світло повернеться у домівки в повному обсязі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

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сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Скільки коштує кіловат

Попри ремонтну кампанію, ціна на електроенергію для населення залишається незмінною. Наразі діє єдиний базовий тариф для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт·год. Проте власники багатозонних лічильників мають змогу платити вдвічі менше під час нічного періоду:

Денний тариф (з 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·год;

Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.

Також Новини.LIVE писали, що у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.