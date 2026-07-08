Відключення світла в Одесі 8 липня: адреси та години

Фахівці проводять ремонт мереж. Фото ілюстративне: ДТЕК

Російські атаки завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі України, зокрема й Одеської області. Через це енергетики регулярно проводять ремонти та оновлюють мережі, щоб підтримувати їхню стабільну роботу. Для виконання таких завдань інколи доводиться тимчасово відключати електроенергію. Чергові планові знеструмлення відбудуться в Одесі сьогодні, 8 липня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Відключення світла

Сьогодні, 8 липня, частина жителів Пересипського та Приморського районів Одеси тимчасово залишиться без світла. За інформацією енергетиків, електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 19:00. Причиною стали планові роботи, необхідні для безпечного ремонту та обслуговування електромереж.

Фахівці закликають жителів заздалегідь зарядити необхідні пристрої та врахувати можливі незручності під час планування дня. Після завершення запланованих робіт електропостачання обіцяють відновити у звичайному режимі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

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сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Ціна за електроенергію

Зараз одеські побутові споживачі сплачують за світло фіксовану ціну — 4,32 грн за кВт·год. Ця ставка застосовується для переважної більшості приватних садиб та квартир. Громадяни, які мають двотарифні лічильники, суттєво заощаджують у нічний період.

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні жителі Одеси й надалі платитимуть за воду за чинними тарифами, які не переглядалися з 2022 року. Вартість послуг для населення поки залишається незмінною. Водночас "Інфоксводоканал" уже оприлюднив проєкт нових тарифів, які можуть суттєво зрости в майбутньому.

Також Новини.LIVE писали, що у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.