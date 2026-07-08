Отключение электричества в Одессе 8 июля: адреса и время

Специалисты проводят ремонт сетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские атаки нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, в том числе и Одесской области. В связи с этим энергетики регулярно проводят ремонтные работы и обновляют сети, чтобы обеспечить их стабильную работу. Для выполнения таких задач иногда приходится временно отключать электроэнергию. Очередные плановые отключения электроэнергии состоятся в Одессе сегодня, 8 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Отключение света

Сегодня, 8 июля, часть жителей Пересыпского и Приморского районов Одессы временно останется без света. По информации энергетиков, электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 19:00. Причиной стали плановые работы, необходимые для безопасного ремонта и обслуживания электросетей.

Специалисты призывают жителей заранее зарядить необходимые устройства и учесть возможные неудобства при планировании дня. После завершения запланированных работ электроснабжение обещают восстановить в обычном режиме.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Читайте также:

сайте ДТЭК «Одесские электросети» (раздел «Отсутствует электроэнергия?»);

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Стоимость электроэнергии

Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн за кВт·ч. Эта ставка применяется для подавляющего большинства частных домов и квартир. Граждане, имеющие двухтарифные счетчики, существенно экономят в ночное время.

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле жители Одессы по-прежнему будут платить за воду по действующим тарифам, которые не пересматривались с 2022 года. Стоимость услуг для населения пока остается неизменной. В то же время "Инфоксводоканал" уже обнародовал проект новых тарифов, которые могут существенно вырасти в будущем.

Также Новини.LIVE писали, что в июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твердых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость традиционно будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с человека.