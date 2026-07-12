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Головна Одеса Частина Одеського району залишилась без світла: причини

Частина Одеського району залишилась без світла: причини

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 09:06
Аварійне відключення світла в Одеському районі: деталі
Фахівець на електростанції. Фото ілюстративне: ДТЕК

Енергетична система Одеської області продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження. Після численних російських атак фахівці регулярно ремонтують мережі та оперативно усувають нові пошкодження. Періодично і регіоні виникають аварійні відключення електроенергії. Черговий такий випадок стався в Одеському районі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК. 

Відключення світла на Одещині
Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Відключення світла

Частина Одеського району тимчасово залишилася без електропостачання через локальну аварію в мережі. За інформацією ДТЕК, аварійні бригади вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Наразі орієнтовний час завершення ремонтних робіт і повернення світла не повідомляється. Енергетики обіцяють відновити електропостачання одразу після ліквідації пошкодження.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

Читайте також:
  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію

Попри ремонтну кампанію, ціна на електроенергію для населення залишається незмінною. Наразі діє єдиний базовий тариф для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт·год. Проте власники багатозонних лічильників мають змогу платити вдвічі менше під час нічного періоду:

  • Денний тариф (з 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·год;
  • Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.

Також Новини.LIVE писали, що у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи. 

Одеська область відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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