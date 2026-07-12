Аварійне відключення світла в Одеському районі: деталі

Фахівець на електростанції. Фото ілюстративне: ДТЕК

Енергетична система Одеської області продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження. Після численних російських атак фахівці регулярно ремонтують мережі та оперативно усувають нові пошкодження. Періодично і регіоні виникають аварійні відключення електроенергії. Черговий такий випадок стався в Одеському районі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Відключення світла

Частина Одеського району тимчасово залишилася без електропостачання через локальну аварію в мережі. За інформацією ДТЕК, аварійні бригади вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Наразі орієнтовний час завершення ремонтних робіт і повернення світла не повідомляється. Енергетики обіцяють відновити електропостачання одразу після ліквідації пошкодження.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

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сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію

Попри ремонтну кампанію, ціна на електроенергію для населення залишається незмінною. Наразі діє єдиний базовий тариф для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт·год. Проте власники багатозонних лічильників мають змогу платити вдвічі менше під час нічного періоду:

Денний тариф (з 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·год;

Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.

Також Новини.LIVE писали, що у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.