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Главная Одесса Часть Одесского района осталась без света: причины

Часть Одесского района осталась без света: причины

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 09:06
Аварийное отключение света в Одесском районе: подробности
Специалист на электростанции. Фото иллюстративное: ДТЭК

Энергетическая система Одесской области продолжает работать в условиях повышенной нагрузки. После многочисленных российских атак специалисты регулярно ремонтируют сети и оперативно устраняют новые повреждения. Периодически в регионе происходят аварийные отключения электроэнергии. Очередной такой случай произошел в Одесском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Відключення світла на Одещині
Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Отключение света

Часть Одесского района временно осталась без электроснабжения из-за локальной аварии в сети. По информации ДТЭК, аварийные бригады уже работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

На данный момент ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления электроснабжения не сообщается. Энергетики обещают восстановить электроснабжение сразу после устранения повреждения.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Читайте также:
  • сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • через чат-бота в Telegram;
  • через личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию

Несмотря на ремонтную кампанию, цена на электроэнергию для населения остается неизменной. В настоящее время действует единый базовый тариф для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт·ч. Однако владельцы многозонных счетчиков могут платить в два раза меньше в ночное время:

  • Дневной тариф (с 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·ч;
  • Ночной тариф (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле жители Одессы продолжат оплачивать газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость «голубого топлива» для населения остается неизменной.

Также Новини.LIVE писали, что в июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твёрдых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость традиционно будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с человека.

Одесская область отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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