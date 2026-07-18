Погода в Одесі 19 липня — тепле море та спека до +30

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі та області в неділю, 19 липня, збережеться літня спекотна погода без істотних опадів. Чорне море біля узбережжя залишатиметься теплим, а на початку нового тижня синоптики прогнозують зміну погодних умов.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 19 липня

У місті очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде південний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +19...+21 °С, удень — +28...+30 °С. Температура морської води біля узбережжя сягне +21...+22 °С.

Погода на Одещині 19 липня

По області також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер — південний, 7-12 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +16...+21 °С, удень стовпчики термометрів піднімуться до +28...+33 °С. На автошляхах області видимість буде доброю. Вздовж узбережжя Одещини очікується легке хвилювання моря та безпечний рівень моря.

Пожежна небезпека

Синоптики попереджають, що 19 липня погодні умови на більшій частині Одещини сприятимуть високій пожежній небезпеці в екосистемах. Лише подекуди її рівень буде нижчим. Жителів і гостей регіону закликають не розпалювати відкритий вогонь та дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі.

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Прогноз пожежної небезпеки. Фото: скриншот

Коли зміниться погода

За прогнозом синоптиків, у неділю, 19 липня, Одещина ще перебуватиме під впливом антициклону, який забезпечить сонячну й суху погоду. Проте з понеділка, 20 липня, на погоду почне впливати область зниженого атмосферного тиску. У регіоні місцями пройдуть короткочасні дощі, а в середу очікується погіршення погодних умов — інтенсивні опади, грози, шквали та зниження температури повітря. Водночас легке хвилювання моря збережеться ще кілька днів, а в середині тижня посилиться до помірного.

Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали гостей міста, чи вдається їм відпочивати в Одесі під час щоденних обстрілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Кабмін виділив 49,4 млн грн на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на захисній дамбі річки Дунаю в Одеській області. Кошти надійдуть із резервного фонду державного бюджету та будуть спрямовані області на безповоротній основі.