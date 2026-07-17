Туристичний сезон в Одесі: відпочинок під обстрілами

Туристи на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Кожного літа туристи з усієї країни приїжджають на море в Одесу, але тепер відпочинок дедалі частіше переривають сирени та вибухи. Лише за останні вихідні тривогу оголошували 24 рази, тож спокійним такий відпочинок назвати складно. І хоча пляжі не порожніють, кожна нова атака ставить туристичний сезон під загрозу та змушує людей вирішувати, чи варто ризикувати заради кількох днів біля моря.

Журналісти Новини.LIVE запитали гостей міста, чи вдається їм відпочивати в Одесі під час щоденних обстрілів.

Відпочинок під обстрілами

Море, сонце і літні прогулянки мали б допомагати перезавантажитися. Та сьогодні відпочинок в Одесі проходить із постійним відчуттям, що плани можуть змінитися будь-якої миті. Спокій тут — лише пауза між тривогами, які останніми днями лунали аж надто часто.

"Вдається відпочити, тому що ми приїхали з Києва. Там набагато сильніше обстрілюють. Коли приїхали сюди, нам легше це переносити. Але вас теж тут досить сильно обстрілюють. Якщо чесно, то в укриття не ходимо, сподіваємось, що все буде добре", — ділиться Олександр.

Олександр про обстріли в Києві. Фото: Новини.LIVE

Найскладніше — коли сигнал тривоги застає в незнайомому місці. Біля моря чи в туристичних районах люди часто не одразу розуміють, куди прямувати. Також відпочивальники зазначають, що не всюди є укриття.

Читайте також:

"Так, вдається відпочити, але дуже складно, якщо чесно. Для нас вибухи — це нормально, тому що ми з Чернігова — звикли. Але тут, звісно, набагато страшніше. Не ходимо в укриття, бо там, де ми знімаємо житло, його немає", — зазначає Марина.

Марина про відсутність укриття в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Укриття в Одесі

Відпочинок у новому місті перетворюється на постійне очікування відбою. Туристам доводиться заздалегідь думати і про маршрут, і про те, де можна перечекати небезпеку. Особливо це відчувають ті, хто приїхав до Одеси на кілька днів і хоче побачити місто, а не лише шукати найближчі укриття.

"Вдається відпочивати, тільки треба все робити обдумано. Зазвичай стараємося виходити на вулицю і кудись вже після відбою. Тобто не рано зранку, а трошки по обіді, десь, може, з 11-ї до 12-ї. Просто треба бути обережним. Я живу в готелі і там ходжу в укриття вночі. Вдень не ходжу, бо шкода часу на розваги", — коментує киянин Артур.

Артур про обережність під час тривог. Фото: Новини.LIVE

Відпустка сьогодні вже не означає безтурботність. Навіть на пляжі доводиться прислухатися до сирен, перевіряти сповіщення і бути готовим швидко змінити плани. Через це відпочити виходить далеко не у всіх.

"Ми з прифронтового міста, з Павлограда. Постійно нервуємо через тривоги. Якщо вдома в нас є паркінг і ми туди спускаємося, то біля пляжу навіть укриттів немає. Наприклад, 13-та станція Фонтану", — розповідає Жанна.

Жанна про відсутність укриттів на пляжах. Фото: НовиниюLIVE

Відпочинок з дітьми

Діти все одно чекають літа, моря і поїздок, навіть коли навколо війна. Тому батьки намагаються хоча б ненадовго подарувати їм відчуття нормального дитинства. Щоправда, тепер звичайний сімейний відпочинок змушує думати про безпеку не лише на морі, а всюди й постійно.

"Дитину треба було звозити на море. Дитина задоволена! В Запоріжжі, наприклад, тривога просто 24 на 7. Ми настільки звикли до цього. Я розумію, що це небезпечно, ми дійсно кудись ховаємось, але не в укритті. Тому що у Запоріжжі, на жаль, нема куди добігти так швидко. Тож максимум ми виходимо в коридор при обстрілах", — пояснює Олександра.

Олександра про бажання дитини. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок в Одесі сьогодні більше схожий на спробу хоча б ненадовго відволіктись. Люди їдуть до моря, планують прогулянки й час із дітьми, але тривоги постійно нагадують про війну. Тож літо триває, хоча справжнього відчуття спокою поки що немає.

Новини.LIVE дізналися, скільки одесити щодня витрачають на проїзд. Містяни розповіли про витрати на маршрутки, таксі та власні авто, а також оцінили нинішні тарифи й стан громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE дізналися, чого одесити очікують від нового прем’єр-міністра України. Містяни назвали головними завданнями майбутнього очільника уряду відновлення економіки, ефективну роботу міністерств, підтримку населення та відбудову країни.