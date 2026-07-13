Зміна прем’єра в Україні: одесити про очікування змін в уряді

Одесити в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський оголосив про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, однак ім’я її наступника поки не назвав. На тлі війни та економічних викликів зміна очільника уряду викликала нову хвилю дискусій про те, якими мають бути пріоритети майбутнього глави уряду. Адже саме від нього та його команди значною мірою залежатимуть відбудова країни, стан економіки та ефективність роботи державних інституцій.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, яким має бути головне завдання нового прем’єр-міністра України та чого вони очікують від нього.

Завдання прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр керує роботою Кабінету Міністрів і координує діяльність виконавчої влади. Від цього залежать відбудова країни, розвиток інфраструктури, житлові програми та оновлення комунікацій. Саме ці напрями Ігор вважає головними завданнями нового очільника уряду.

"Саме на виконавчій владі повністю лежить реконструкція держави, відбудови держави. Починаючи з транспорту, доріг, будівництво житла, оновлення старих комунікацій, які ще за радянських часів були створені, а зараз поступово виходять з ладу. Люди помилково думають, що у нас за все відповідальний президент України — ні", — коментує Ігор.

Ігор про відповідальність прем'єр-міністра. Фото: Новини.LIVE

Окремо містяни звертають увагу на роботу самих міністерств. На їхню думку, новий прем’єр має не лише визначати пріоритети, а й домогтися, щоб усі відомства працювали злагоджено та результативно.

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"Я думаю, що одним із головних завдань прем’єр-міністра має бути налагодження роботи міністерств, адже деякі з них працюють нормально, а роботи інших узагалі не видно. Зокрема, Міністерство у справах ветеранів і деякі інші. Очікую більш ефективної роботи", — каже Юрій.

Юрій про роботу міністерств. Фото: Новини.LIVE

Економіка України

Під час війни економіка та система державного управління працюють під постійним навантаженням. Тому від нового прем’єр-міністра очікують передусім професійних рішень, порядку в роботі уряду та уваги до найгостріших проблем країни. Андрій вважає, що очільник Кабміну має бути технократом і не керуватися партійними інтересами.

"На мій погляд, це повинна бути більш технократична посада, щоб механізм державний привести до ладу, тому що воєнні дії впливають на ефективність державного управління. І така фігура повинна бути більш-менш не політична: зосередитися на економіці, на питаннях більш актуальних для нашого держави. Очікую від нього, щоб хоча б не стало гірше", — пояснює Андрій.

Андрій про технократичну фігуру прем'єр-міністра. Фото: Новини.LIVE

Економічна ситуація залишається однією з найбільш відчутних проблем для українців. Від нового очільника уряду люди чекають рішень, які допоможуть стабілізувати країну та повернути впевненість у завтрашньому дні. Водночас оцінювати перспективи містяни готові лише після оголошення кандидатури.

"Я вважаю, що в першу чергу треба звернути увагу і на нашу економіку, тому що якось трошки, мабуть, розвалюється. Це моя думка. Очікую змін в кращу сторону, але це все залежить від того ще, хто буде прем’єр-міністром: там же кілька кандидатур", — ділиться Олена.

Олена про економіку та кандидатів. Фото: Новини.LIVE

Очікування від уряду

Від нового уряду українці очікують не лише заяв, а конкретних рішень, які можна буде відчути у повсякденному житті. Особливо важливою залишається підтримка тих, хто найбільше залежить від державної допомоги. Тому швидкість перших кроків уряду для багатьох стане головним показником його ефективності.

"Прем’єр має сформувати команду гідних помічників, щоб були проукраїнською толку і працювали на віддачу, тому що зараз найголовніше поставити економіку, людей підтримати і перемогти. Хотілося б зразу побачити якісь дій і не чекати на те, що буде через місяць, щоб одразу включився в роботу і дав позитивні якісь результати. Щоб ми відчули це на собі, а також на пенсіонерах, на переселенцях", — підсумовує Павло.

Павло про бажання результатів. Фото: Новини.LIVE

Новому прем’єр-міністру доведеться працювати одразу з кількома складними напрямками — від економіки до відбудови країни. Одесити очікують, що уряд діятиме злагоджено, а його рішення не залишаться лише на папері. Людям важливо побачити результат, який реально вплине на їхнє життя.

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