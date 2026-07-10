За що люблять Одесу: городяни про своє місто та про його плюси

Одесити в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Одесу важко любити за щось одне. Для когось це море або знайомі з дитинства двори, для когось — гумор, розмови й люди, які за кілька хвилин можуть стати мало не родичами. Туристів захоплює архітектура історичного центру, а корінні одесити цінують Молдаванку, Старокінний ринок та інші місця, дорогі їм з особистих причин. Саме тому пояснити любов до Одеси майже неможливо. Та одесити все ж спробували.

Журналісти Новини.LIVE запитали містян і гостей міста, за що вони люблять Одесу та що робить її особливою.

Любов до Одеси

Для одеситів любити своє місто — природно. Тут усе своє: знайоме, рідне й домашнє. Одеса зберігається в спогадах містян, а вони, своєю чергою, щодня стають частиною її історії. Тому ця любов іноді не потребує пояснень — вона просто є.

"Я тут народився і тут для мене кожен шматочок і сантиметр це про щось в моєму житті: якісь спогади, якісь стосунки. Питаю в приїжджих і вони кажуть, що їдуть сюди на море або, що тут смачно. Але в мене це, напевно, на генетичному рівні. За що люблю? Бо інакше не можу", — ділиться одесит Ігор.

Ігор про любов на генетичному рівні. Фото: Новини.LIVE



З Ігорем погоджується й Олена. У кожного одесита є свої улюблені місця, без яких рідне місто вже не було б таким. Для когось це знайомий двір, для когось — море, Аркадія чи центр. А іноді всю любов до Одеси можна пояснити одним простим, але по-одеськи особливим словом — мама.

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"За що я люблю Одесу? Бо Одеса — мама! Подобаються Дерибасівська, Приморський бульвар — я ж люблю Одесу і цим усе сказано!", — каже Олена.



Олена про Одесу-маму. Фото: Новини.LIVE

Колорит і люди

Одеса має унікальний колорит, і одесити, як ніхто інший, уміють його відчувати. Тут до моря рукою подати, тож поспішати ніби й немає куди. Щоправда, самі одесити, як заведено жартувати, на пляжах бувають не так уже й часто. А вміння добре посміятись навіть у складні часи давно стало однією з рис містян. Поєднання лагідності та сили в Одесі парадоксальне, але саме так вона знаходить підхід до кожного.

"Люблю Одесу за колорит та, мабуть, за те, що тут ніхто не поспішає: все встигнемо, на все буде час. Також за те, що сприймає складні часи з гумором. Колорит неможливо описати словами. Ти, коли приїжджаєш в Одесу, вона, мабуть, чує твій настрій та якось може до тебе підлаштуватись і дати саме те, що тобі потрібно", — пояснює Наталія.

Наталія про колорит Одеси. Фото: Новини.LIVE



І все ж одеський колорит — це передусім люди. Ті, які можуть розговорити незнайомця за кілька хвилин, пожартувати в потрібний момент, щоб ти відчув себе своїм, навіть якщо тільки-но зійшов з потяга. Саме через них Одеса відчувається рідною для всіх.

"Одесу я люблю за те, що вона Одеса: люди, їжа, сонце, море. Люди цікаві, посміхаються, привітливі, толерантні, іноді терплячі, приймають будь-кого безумовно. Всі місця подобаються, тут не можна виключити: і Молдаванка, і Приморський бульвар, Таїрово, Поскот, — кожне місце по-своєму цікаве. На морі цьогоріч, звісно, не була — я одеситка!", — коментує містянка Олена.



Олена про людей Одеси. Фото: Новини.LIVE

Місця Одеси

Туристи дивляться на Одесу свіжим поглядом. Те, повз чого містяни щодня проходять не зупиняючись, гостям хочеться роздивлятися, фотографувати й запам’ятовувати. Особливо центр, де історія в архітектурі і навіть в бруківці. Тому місто завойовує любов не лише одеситів, а й відпочивальників.

"Це мій другий приїзд до Одеси. Прекрасне місто. Поки відвідав лише центр — прекрасний! Сподобався Пасаж і все взагалі чудове! Люблю Одесу! Люблю Україну", — ділиться італієць Мауро.

Мауро про любов до Одеси. Фото: Новини.LIVE



Із центром Одеси знайомі майже всі. А от справжній міський колорит одесити радять шукати на Молдаванці — зокрема на Старокінному ринку. Тут усе як має бути: музика, жарти, торги й одеські розмови, які чути через увесь ряд.

"Я люблю Одесу за все: за гумор, за людей тут добрих! Всі одесити люблять Одесу і не хочуть їхати звідси. Виросла на Молдаванці. А там Старокінний із суботи по неділю. Такий класний ринок в нас там: всі веселяться, музика грає, продають щось, торгуються", — каже корінна одеситка Антоніна.

Антоніна про Молдаванку. Фото: Новини.LIVE



Одесу кожен любить за своє. Хтось — за море й знайомі з дитинства вулиці, хтось — за людей, гумор і розмови, які можуть зав’язатися просто посеред дороги. А хтось приїжджає вперше, проходить центром — і вже хоче повернутися. Мабуть, у цьому й є вся Одеса: її не завжди можна пояснити, але дуже легко полюбити.

Нагадаємо, Новини.LIVE дізнались, як одесити ставляться до можливого скорочення охоронної зони ЮНЕСКО. Таку пропозицію висловили під час засідання постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва.

Також Новини.LIVE писали про реакцію одеситів на мораторій російськомовного контенту в публічних місцях. В разі його ухвалення депутатами в публічному просторі не можна буде виконувати музику, демонструвати фільми, театральні вистави, читати літературу та поширювати інший культурний контент російською мовою.