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Главная Одесса С любовью к Одессе: жители и туристы об этом особенном городе

С любовью к Одессе: жители и туристы об этом особенном городе

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 22:33
За что любят Одессу: горожане о своём городе и его достоинствах
Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Одессу трудно полюбить за что-то одно. Для кого-то это море или знакомые с детства дворы, для кого-то — юмор, разговоры и люди, которые за несколько минут могут стать чуть ли не родственниками. Туристов восхищает архитектура исторического центра, а коренные одесситы ценят Молдаванку, Староконный рынок и другие места, дорогие им по личным причинам. Именно поэтому объяснить любовь к Одессе почти невозможно. Но одесситы всё же попытались.

Журналисты Новини.LIVE спросили горожан и гостей города, за что они любят Одессу и что делает её особенной.

Любовь к Одессе

Для одесситов любить свой город — естественно. Здесь всё своё: знакомое, родное и домашнее. Одесса хранится в воспоминаниях горожан, а они, в свою очередь, каждый день становятся частью её истории. Поэтому эта любовь иногда не нуждается в объяснениях — она просто есть.

«Я здесь родился, и здесь для меня каждый кусочек и сантиметр — это что-то из моей жизни: какие-то воспоминания, какие-то отношения. Спрашиваю у приезжих, и они говорят, что едут сюда на море или что здесь вкусно. Но у меня это, наверное, на генетическом уровне. За что люблю? Потому что иначе не могу», — делится одессит Игорь.

Ігор про любов на генетичному рівні. Фото: Новини.LIVE
Игорь о любви на генетическом уровне. Фото: Новини.LIVE


С Игорем соглашается и Елена. У каждого одессита есть свои любимые места, без которых родной город уже не был бы таким. Для кого-то это знакомый двор, для кого-то — море, Аркадия или центр. А иногда всю любовь к Одессе можно объяснить одним простым, но по-одесски особенным словом — мама.

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«За что я люблю Одессу? Потому что Одесса — мама! Мне нравятся Дерибасовская, Приморский бульвар — я же люблю Одессу и этим всё сказано!», — говорит Елена.

Олена про Одесу-маму. Фото: Новини.LIVE
Елена об Одессе-маме. Фото: Новини.LIVE

Колорит и люди

Одесса обладает уникальным колоритом, и одесситы, как никто другой, умеют его чувствовать. Здесь до моря рукой подать, так что спешить, кажется, некуда. Правда, сами одесситы, как принято шутить, на пляжах бывают не так уж и часто. А умение хорошо посмеяться даже в сложные времена давно стало одной из черт горожан. Сочетание мягкости и силы в Одессе парадоксально, но именно так она находит подход к каждому.

«Люблю Одессу за колорит и, пожалуй, за то, что здесь никто не спешит: всё успеем, на всё будет время. А ещё за то, что она воспринимает сложные времена с юмором. Колорит невозможно описать словами. Когда ты приезжаешь в Одессу, она, наверное, чувствует твое настроение и как-то может подстроиться под тебя и дать именно то, что тебе нужно», — объясняет Наталья.

Наталія про колорит Одеси. Фото: Новини.LIVE
Наталья о колорите Одессы. Фото: Новини.LIVE


И всё же одесский колорит — это прежде всего люди. Те, кто может завязать разговор с незнакомцем за несколько минут, пошутить в нужный момент, чтобы ты почувствовал себя своим, даже если только что сошёл с поезда. Именно благодаря им Одесса кажется родной для всех.

«Одессу я люблю за то, что она Одесса: люди, еда, солнце, море. Люди интересные, улыбчивые, приветливые, толерантные, иногда терпеливые, принимают любого безоговорочно. Все места нравятся, здесь нельзя выделить что-то одно: и Молдаванка, и Приморский бульвар, Таирово, Поскот — каждое место по-своему интересно. На море в этом году, конечно, не была — я же одесситка!», — комментирует жительница города Елена.

Олена про людей Одеси. Фото: Новини.LIVE
Елена о жителях Одессы. Фото: Новини.LIVE

Места Одессы

Туристы смотрят на Одессу свежим взглядом. То, мимо чего горожане ежедневно проходят, не останавливаясь, гостям хочется разглядывать, фотографировать и запоминать. Особенно центр, где история отражена в архитектуре и даже в брусчатке. Поэтому город завоевывает любовь не только одесситов, но и отдыхающих.

«Это мой второй визит в Одессу. Прекрасный город. Пока побывал только в центре — он великолепен! Понравился Пассаж, и всё в целом замечательно! Люблю Одессу! Люблю Украину», — делится итальянец Мауро.

Мауро про любов до Одеси. Фото: Новини.LIVE
Мауро о любви к Одессе. Фото: Новини.LIVE


С центром Одессы знакомы почти все. А вот настоящий городской колорит одесситы советуют искать на Молдаванке — в частности, на Староконном рынке. Здесь всё так, как и должно быть: музыка, шутки, торги и одесские разговоры, которые слышны через весь ряд.

«Я люблю Одессу за всё: за юмор, за то, что здесь добрые люди! Все одесситы любят Одессу и не хотят уезжать отсюда. Я выросла на Молдаванке. А там Староконный рынок работает с субботы по воскресенье. Такой классный рынок у нас там: все веселятся, музыка играет, что-то продают, торгуются», — говорит коренная одесситка Антонина.

Антоніна про Молдаванку. Фото: Новини.LIVE
Антонина о Молдаванке. Фото: Новини.LIVE


Каждый любит Одессу по-своему. Кто-то — за море и знакомые с детства улицы, кто-то — за людей, юмор и разговоры, которые могут завязаться прямо посреди дороги. А кто-то приезжает впервые, проходит по центру — и уже хочет вернуться. Пожалуй, в этом и заключается вся Одесса: её не всегда можно объяснить, но очень легко полюбить.

Напомним, Новини.LIVE узнали, как одесситы относятся к возможному сокращению охранной зоны ЮНЕСКО. Такое предложение прозвучало во время заседания постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства.

Также Новини.LIVE писали о реакции одесситов на мораторий на русскоязычный контент в общественных местах. В случае его принятия депутатами в публичном пространстве нельзя будет исполнять музыку, демонстрировать фильмы, театральные спектакли, читать литературу и распространять другой культурный контент на русском языке.

Одесса Украина Новости Одессы туризм
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер
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